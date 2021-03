maurizio-costanzo-non-usa-mezzi-termini-e-sulla-littizzetto-dice-“secondo-me-…-“

Nella serata di ieri domenica 28 marzo è andato in onda una nuova puntata di Che tempo che fa ovvero il programma condotto da Fabio Fazio. Immancabile anche la partecipazione della nota comica torinese, Luciana Littizzetto che è stata protagonista come sempre di alcuni simpatici siparietti. Come sempre il programma ha dato spazio all’approfondimento e alla cronaca, ma tanto spazio è stato dato anche allo spettacolo. Tantissimi gli ospiti in studio nella puntata andata in onda ieri su Rai 3, a cominciare da Alessia Marcuzzi, a finire a Christian De Sica e Michielin e Fedez.

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto la coppia più amata dello spettacolo

Non è di certo una novità il fatto che questo programma sia da tanti anni seguito da milioni di telespettatori che non si perdono neanche una puntata. La coppia formata da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sembra funzioni alla grande e ogni puntata del loro programma ne è una conferma. Come sempre però se da una parte in molti sono entusiasti di questa coppia e amano follemente Luciana Littizzetto, dall’altra c’è sempre qualcuno che invece coglie l’occasione per fare qualche critica di troppo.

Maurizio Costanzo elogia la comica piemontese “Brava, simpatica e capace”

Qualche giorno fa sulla nota rubrica diretta da Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, un lettore pare abbia posto al giornalista, una curiosa domanda proprio sulla nota comica torinese. In realtà, non si tratta di una critica ma il lettore avrebbe chiesto a Maurizio Costanzo il suo punto di vista. Il lettore si chiede come mai, vista la bravura di Luciana Littizzetto, a quest’ultima non sia stato mai affidato un programma tutto suo da condurre. Maurizio Costanzo a quel punto avrebbe detto la sua, definendo Luciana brava, simpatica e soprattutto capace. Secondo il marito di Maria De Filippi lo spazio che Luciana Littizzetto si ritaglia all’interno di ogni puntata di Che tempo che fa le permette di poter dare il meglio di se.

La puntata del 28 marzo, un grande successo

Intanto, la puntata di Che tempo che fa, andata in onda ieri è stata un grande successo. Presenti in studio anche Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Tanto spazio è stato dato all’approfondimento e molto interessante è stato lo spazio affidato a Roberto Saviano. Non sono mancati i momenti di spensieratezza, grazie alla presenza di Alessia Marcuzzi che è stata protagonista di un simpatico siparietto con Luciana Littizzetto.