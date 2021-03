Maurizio Costanzo parla di Belen e non si preoccupa di nascondere quello che pensa di lei “Quel gesto che ha compiuto è …”

Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina sta vivendo un momento magico. In attesa del suo secondo figlio che sta aspettando dal compagno Antonino Spinalbanese, non nasconde la sua gioia per l’arrivo della sua prima figlia femmina che ha deciso di chiamare Luna Marie.

La Rodriguez, che fino all’estate scorsa era disperata per la fine del suo matrimonio con il ballerino Stefano De Martino, è entrata in quel momento magico che solo la maternità può dare e non nasconde la sua gioia e la sua serenità per il coronamento del sogno della figlia femmina.

Belen Rodriguez a Verissimo da Silvia Toffanin, rivela tutto ciò che ha vissuto e che sta vivendo

Belen, quando è andata da Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato tutto ciò che le è capitato di bello e di brutto nell’ultimo periodo. Qualche tempo fa, pochi mesi dopo l’incontro con il suo attuale compagno, ha rivelato di essere rimasta incinta ma di aver perso poco dopo il bambino. Questo l’ha fatta soffrire tantissimo ma poi, per fortuna, è rimasta incinta di nuovo e sta portando avanti la gravidanza con estrema serenità.

La stessa esperienza di un aborto spontaneo, più o meno nello stesso periodo, l’ha vissuto anche Meghan Markle e anche lei lo ha raccontato sui giornali e in tv sperando di essere di aiuto a tutte le donne che hanno vissuto la stessa tragedia.

Maurizio Costanzo esterna il suo pensiero su Belen

Maurizio Costanzo ha detto cosa pensa di Belen ma anche di Meghan Markle e di quello che le due donne hanno raccontato, senza filtri una a Silvia Toffanin e l’altra in altre intervista che ha rilasciato: “Non è facile per una donna che ha perso un figlio parlarne in pubblico, né tantomeno in tv. Raccontare l’accaduto significa, per lei, rivivere un dolore terribile e profondo, che non si cancella mai. Per questo il gesto di Belen Rodriguez e Meghan Markle è ammirevole: a costo di riaprire una ferita, hanno svelato quello che è successo a loro per far sentire meno sole le donne che affrontano la stessa perdita”.

E poi Costanzo ha anche detto: “Quando ci si trova in una situazione del genere, sapere che anche le star ci sono passate e che sono riuscite a superarle può essere di grande conforto”.