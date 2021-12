Maurizio Costanzo rivelazione choc: “Maria De Filippi è molto offesa, Ecco chi non viene al suo compleanno e perché”

Domenica 5 dicembre Maria De Filippi spegnerà le sue sessantesime candeline e tutto il mondo dello spettacolo già sta cominciando a dedicarle pensieri e auguri. Del resto sono moltissimi i personaggi che devono a lei la loro fama. La regina di Mediaset è una delle poche a continuare a lavorare su persone ancora sconosciute al pubblico italiano. Mentre tutti gli altri presentatori si concentrano solo sui Vip, lei da visibilità alla semplicità, alla gente comune non avvezza alle telecamere. Che dopo aver partecipato alle sue trasmissioni si ritrova piena di follower e di inviti in salotti e reality.

Poi c’è la scuola di Amici che da agio a talenti nascosti di venir fuori e di avere successo. Stefano De Martino, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e tanti altri devono a Maria De Filippi la loro ascesa sul piccolo schermo. Ma non solo le persone che le devono qualcosa, anche gli altri conduttori, i colleghi e addirittura i competitor mostrano per lei affetto e stima. Insomma, in occasione del suo compleanno le pagine social si popolano di pensieri carichi di buoni sentimenti. Ma tra tutti, quello che sicuramente ha più da condividere è l’amore della sua vita, Maurizio Costanzo.

Prima il suo mentore, poi il suo amante, infine suo marito, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non perdono occasione per rinnovare il loro amore e appoggiarsi a vicenda. Ma c’è voluto del tempo prima di raggiungere questa oasi di pace. In occasione del 60esimo compleanno di lei, il giornalista ricorda di quella prima volta che si sono incontrati, quando lui fu sgarbato nei suoi confronti. “Ricordo benissimo, eravamo a Venezia ed era in occasione di una conferenza. Non volevo essere scortese, ma semplicemente evitare di finire senza motivo nel tritacarne del gossip”.

Maurizio Costanzo in quell’occasione chiese a Maria De Filippi di spostarsi per non entrare nell’inquadratura di una fotografia che i giornalisti gli stavano scattando. Una decisione che, come ha spiegato, serviva a evitare i pettegolezzi. Pettegolezzi che non sarebbero stati poi tanto fasulli, dal momento che da lì a poco lui ha cominciato a tradire sua moglie con la famosissima. Un ‘errore’ che si è rivelato poi una fortuna per la sua intera vita, dal momento che è solo con lei che ha trovato la sua felicità e la sua serenità. “Io capisco lei e lei capisce me” ha scritto tra le pagine del settimanale Nuovo Tv.

“La risposerei anche domani perché in lei ho trovato comprensione e c’è amicizia”. Ce n’è voluto di tempo prima che Maurizio Costanzo riuscisse a trovare il vero amore, ma solo quando è arrivata Maria De Filippi ha davvero compreso questo grande sentimento: “Ho avuto tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta”. Oggi sono insieme da ventisette anni e sono pronti a festeggiare il compleanno di lei. Al contrario di quello che potremmo pensare, non ci sarà nessuna grande festa di Vip e non solo: “Al massimo ci sarà una cena con quattro o cinque persone a tavola. La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità. E’ la cosa che ci piace di più”.

