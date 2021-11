Maurizio Costanzo senza freni su Alfonso Signorini che ha pronunciato la frase contro l’aborto: “È stato …”

Qualche puntata fa del Grande fratello vip, Alfonso Signorini, parlando dei cagnolini di Giucas Casella, ha pronunciato una frase molto forte per la quale il web gli si è rivoltato contro: “Noi siamo contro ogni forma di aborto”.

Anche la stessa produzione del programma, la Endemol si è dissociata da questa frase scrivendo un comunicato con il quale ha preso le distanze da Signorini e dalle sue idee relativamente all’aborto.

Tanti vip con Signorini, tanti contro

Mario Adinolfi ha commentato così la frase di Signorini: “Sposo ovviamente le parole di Signorini, spero che il politicamente corretto/corrotto non lo costringa a precisazioni. L’idea prolife deve aver diritto di cittadinanza».

Paolo Brosio all’Adnkronos ha detto: «Alfonso ha fatto benissimo ad esprimere la sua idea in modo chiaro nel corso della puntata del Grande Fratello, non deve chiedere scusa proprio a nessuno. Chi è favorevole all’aborto ha le mani insanguinate».

L’associazione Pro Vita ha espresso così la sua idea: «Il polverone mediatico che si è sollevato in merito alla frase contro l’aborto di Alfonso Signorini dimostra chiaramente che viviamo in una società in cui vige già una dittatura del pensiero unico».

E poi c’è chi si è schierato contro Signorini come Selvaggia Lucarelli che ha scritto così: «Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne».

E la Mannoia: «Ma noi chi? Noi chi??????».

La Endemol Shine Italia, società produttrice del Grande Fratello Vip, ha scritto il seguente comunicato: «L’aborto è diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le posizioni di ognuno, come Endemol Shine Italia esprimiamo la nostra distanza dalla personale posizione. In tutte le comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili».

Maurizio Costanzo: Alfonso Signorini è stato istintivo”

Poi c’è stata anche l’intervento di Maurizio Costanzo che ha detto così, giustificandolo: “Probabilmente, durante la diretta del reality, ha risposto di istinto ad una frase che era stata detta da Giucas Casella … E’ una persona di cuore e non si può certo definire come uno che non rispetta i diritti degli altri o che non è sensibile verso tematiche importanti…”.

E poi ha aggiunto: “Non bisogna mai mettere in discussione questo diritto, soprattutto in un contesto come il Grande Fratello Vip…”.