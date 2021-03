maurizio-costanzo-senza-freni-su-fabio-fazio-che-lascia-la-rai-“l’ho-sempre-detto-che-…”

Fabio Fazio avrebbe deciso di lasciare la Rai. È questa l’ultima indiscrezione arrivata proprio nelle scorse ore, una notizia che ha colto di sorpresa tutti quanti. Sembra che una volta diffusa la notizia, sia arrivato anche l’appello di Maurizio Costanzo. Ma cosa sta accadendo?

Fabio Fazio deciso a lasciare la Rai

Il noto conduttore di Che tempo che fa, il programma in onda su Rai Tre, sembra abbia preso una decisione molto importante. Fazio, avrebbe deciso di lasciare la Rai, l’azienda per la quale ha lavorato sostanzialmente per gran parte della sua carriera televisiva. In realtà questa non è una notizia che dovrebbe colpire più di tanto, visto che è già da parecchio tempo che si parla di un possibile abbandono del conduttore. Adesso però è stato proprio lui a parlarne. Dopo essere retrocesso da Rai Uno a Rai tre, adesso, Fabio avrebbe fatto intendere che non sa se continuerà a lavorare per la tv di Stato o meno. Una cosa è certa, ovvero che continuerà a lavorare in Rai fino alla fine di maggio e poi chi lo sa, il suo futuro ad oggi è una grande incognita.

Maurizio Costanzo interviene e dice la sua

Una volta diffusa questa notizia, sembra che sia intervenuto Maurizio Costanzo, il quale non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Fabio Fazio. Come sappiamo, il giornalista è alla guida di una rubrica sul settimanale Nuovo, dove intrattiene un dialogo con i lettori. In questi ultimi giorni, sembra che una lettrice, abbia parlato proprio di questo possibile abbandono di Fabio Fazio ed il marito di Maria De Filippi a questo punto avrebbe lanciato un appello. Maurizio avrebbe invitato il conduttore a non mollare e ad andare avanti. “Da grande ammiratore di Fabio Fazio spero di rivederlo al suo posto anche l’anno prossimo. L’ho già detto altre volte: il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”. Queste le parole del conduttore.

Ma perchè Fazio vorrebbe lasciare la Rai

In molti si continuano a domandare quale possa essere il motivo che avrebbe portato Fabio a prendere questa decisione. Fazio avrebbe ammesso, nel corso di una recente intervista, di non sapere nulla riguardo il futuro professionale. Potrebbe essere che il conduttore di Che tempo che fa, abbia soltanto intenzione di dedicarsi a dei nuovi progetti, dopo essere stato per molti anni al timone della stessa trasmissione. Sembrerebbe che nei suoi pensieri ci sia il desiderio di voler dedicarsi ad un programma, sulla sica de Il pranzo è servito, il noto show condotto negli anni 80 da Corrado. Insomma, il suo futuro al momento è avvolto nel mistero.