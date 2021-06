maurizio-costanzo-senza-freni-su-fabio-fazio-“e’-uno-dei-….”

Conosciamo tutti Fabio Fazio per essere uno dei conduttori più bravi della televisione italiana ed anche uno dei più amati di casa Rai. Non è di certo un caso il fatto che il suo programma Che tempo che fa, vada in onda da tantissimi anni e sia sempre uno dei programmi più seguiti. Da pochi giorni si è conclusa la stagione 2020/2021 del programma da lui condotto e Fabio Fazio sembra che si stia già godendo qualche giorno di meritata vacanza, dopo un anno piuttosto duro da un punto di vista lavorativo per via anche della pandemia da Covid-19.

Fabio Fazio, il conduttore finisce al centro delle critiche

Sembrerebbe che però in questi ultimi giorni, il noto conduttore sia stato protagonista di alcune critiche e polemiche. Non è di certo una novità questa, visto che di tanto in tanto il conduttore è finito al centro di alcune polemiche per diversi motivi. Ad esempio, in questi anni Fabio Fazio è stato criticato per il suo cachet considerato piuttosto alto. Poi nell’ultimo periodo a finire sotto l’occhio del ciclone sono stati anche alcuni argomenti trattati da Fabio Fazio, nel corso delle puntate del suo programma Che tempo che fa.

Le difese di Maurizio Costanzo

Sembrerebbe che però in questi giorni a difendere Fabio Fazio è stato uno dei personaggi più importanti della televisione e del giornalismo italiano ovvero Maurizio Costanzo. Quest’ultimo come sappiamo dirige una rubrica su Nuovo, dove parla con i suoi lettori e interagisce con loro. Maurizio sembra che non abbia assolutamente gradito le critiche rivolte a Fabio Fabio e così ha voluto pubblicamente prenderne le difese. Nello specifico il marito di Maria De Filippi ha parlato di Fabio Fazio sottolineando quanto sia un conduttore di grande talento e che insieme a Luciana Littizzetto in questi anni hanno davvero formato una delle coppie più belle della televisione italiana.

“E’ uno dei migliori conduttori in circolazione”, le parole di Costanzo

“Fabio Fazio e Luciana Littizzetto formano una coppia strepitosa”. Queste le parole delle noto giornalista che sicuramente ha fatto ben intendere di avere grande stima del conduttore oltre che della sua spalla destra, ovvero la comica Luciana. “E’ uno dei migliori conduttori in circolazione”, ha aggiunto poi Maurizio. Intanto, proprio Fabio Fazio ha da poco confermato il fatto che a settembre comincerà una nuova stagione di Che tempo che fa invitando ovviamente tutti i fedeli telespettatori a continuare a seguirlo.