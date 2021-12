maurizio-costanzo-senza-freni-su-federica-panicucci-“se-conducesse-la-pupa-e-il-secchione?-sarebbe-una-…”

Federica Panicucci è una nota conduttrice televisiva la quale ormai da diversi anni è al timone di una trasmissione che va in onda tutti i giorni su Canale 5, ovvero Mattina cinque. Di lei in questi giorni se ne sta cominciando a parlare per via della possibile conduzione di un altro programma molto popolare di casa Mediaset. Stiamo parlando de La pupa e il secchione e viceversa. Ma cosa c’è di vero in questa notizia?

Federica Panicucci lascia Mattino 5 per un altro programma?

Il programma in questione, dovrebbe partire a breve e secondo una indiscrezione, Federica Panicucci potrebbe essere alla conduzione dello stesso. In questo caso però la conduttrice dovrebbe lasciare Mattino 5 e al suo posto arriverebbe Simona Branchetti che la scorsa estate ha condotto Morning news. Al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione, ma questa potrebbe avere un fondamento di verità.

Maurizio Costanzo elogia la conduttrice

A parlare di Federica Panicucci è stato proprio in questi giorni Maurizio Costanzo, il quale sulle pagine di Nuovo sembra aver elogiato la conduttrice.“Sarebbe una garanzia per la buona riuscita del reality show”. Queste le dichiarazioni di Maurizio Costanzo, che ha elogiato da una parte Federica Panicucci ed ha espresso il suo pensiero riguardo la possibile conduzione della stessa del programma La pupa e il secchione e viceversa. Non sarebbe poi del tutto una novità per lei, visto che ha già condotto la prima edizione del programma che è andata in onda nel 2006.

La Panicucci alla conduzione de La pupa e il secchione, Maurizio Costanzo ne è certo

“Potrebbe probabilmente continuare a condurre sia Mattino Cinque che La pupa e il secchione, anche perchè questo è un programma che ha una durata limitata, mentre Mattino 5 va in onda per l’intera stagione televisiva”. Questo ancora quanto dichiarato da Maurizio Costanzo, il quale ha anche fatto intendere di essere piuttosto convinto del fatto che alla fine Federica Panicucci andrà realmente a condurre il programma in questione anche se ha sottolineato che attualmente si tratta soltanto di una indiscrezione. “Federica Panicucci è una delle conduttrici più popolari e amate di Canale5”. Questo quanto aggiunto dal giornalista e conduttore il quale non sarebbe poi così tanto meravigliato dal fatto che l’azienda scelga la Panicucci per questo programma, visto la grande professionalità e bravura della stessa. Insomma, non resta che attendere qualche settimana, per capire effettivamente cosa potrebbe accadere.