maurizio-costanzo-senza-freni-su-federica-sciarelli-“tutti-sappiamo-che-…”

Federica Sciarelli da anni è al timone di “Chi l’ha visto?” un programma di Rai tre seguitissimo che fa servizio pubblico cercando la gente che inspiegabilmente non si trova più e finisce nel mondo degli invisibili. Federica Sciarelli ha sempre detto ai suoi telespettatori che la scelta di sparire e iniziare una nuova vita da un’altra parte è rispettabilissima e non giudicabile ma è altrettanto vero che non si può lasciare nello sconforto i familiari e gli amici che da un momento all’altro non hanno più notizie di un loro caro.

Quindi, invita sempre chi ha deciso di allontanarsi volontariamente solo di far sapere che sta bene in modo da concentrare tutte le energie nella ricerca delle persone che non si sono allontanate spontaneamente.

Maurizio Costanzo spende per la Sciarelli parole bellissime

Maurizio Costanzo all’interno del settimanale Nuovo diretto da Riccardi Signoretti segue una rubrica dove i suoi lettori e telespettatori gli scrivono per chiedere un suo parere sui programmi televisivi e / o sui personaggi della tv e Costanzo risponde sempre esternando il suo pensiero.

Un telespettatore gli ha chiesto cosa ne pensasse della Sciarelli e lui ha risposto: ““Non si può che parlare bene di questo programma“ e poi ha aggiunto che “ … le storie rimarranno nella nostra memoria”.

Della Sciarrelli ha anche voluto precisare che , “Sappiamo da tempo che è garanzia di professionalità … Svolge un vero servizio pubblico … E’ l’unica che con il suo programma si è occupata seriamente della scomparsa di Denise Pipitone. E’ una conduttrice che fa un vero servizio pubblico”.

Federica Sciarelli è in vacanza

Federica Sciarelli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv sorrise e canzoni e ha parlato delle sue vacanze.

La Sciarelli, infatti, terminata anche questa edizione di Chi l’ha visto ha iniziato la sua meritata vacanza e ha raccontato così: «Non vedo l’ora di prendere la bicicletta e partire con il mio solito gruppo di amici per la Sicilia. Di recente siamo impazziti per incastrare le date delle ferie con gli impegni lavorativi di tutti, ma comunque sto contando i giorni… Il caso di Denise, le foto e i video di quando piange, così come la storia toccante del piccolo Giuseppe Di Matteo, di cui ci siamo occupati di recente, mi turbano. Pedalare è il modo di scaricare queste sensazioni negative che sono costretta a respirare. Ultimamente ho scoperto anche i benefici dei pattini in linea rollerblade. D’inverno pratico pattinaggio sul ghiaccio, ma ho voluto provare anche questa esperienza».