Maurizio Costanzo senza freni su Kabir Bedi: “Avrà accettato perché…”

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ormai volge al termine ma nonostante ciò se ne continua ancora a parlare davvero molto. Nello specifico nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Kabir Bedi ovvero il celebre attore indiano diventato particolarmente noto al pubblico di tutto il mondo per aver interpretato Sandokan. Nello specifico una lettrice di Nuovo ha espresso, sulla rubrica tenuta sul magazine da Maurizio Costanzo, i suoi dubbi circa la partecipazione dell’attore al reality show di Canale 5. Ai dubbi del lettore ha risposto proprio il noto giornalista esprimendo appunto il suo pensiero.

Il dubbio di un telespettatore sulla partecipazione di Kabir Bedi al GF vip 6

Giorno dopo giorno il Grande Fratello vip 6 e i suoi concorrenti rappresentano uno degli argomenti più discussi. Nelle ultime ore un telespettatore ha espresso un suo dubbio sul Magazine ‘Nuovo’ e nello specifico all’interno della rubrica tenuta da Maurizio Costanzo. Il dubbio in questione riguarda un grande attore di fama internazionale ovvero Kabir Bedi che ha preso parte a questa sesta edizione del noto reality show di Canale 5 come concorrente. L’attore è stato eliminato esattamente alcune puntate fa ma un telespettatore si è domandato come mai un attore del suo livello abbia deciso di partecipare ad un reality come il Grande Fratello vip.“Kabir Bedi? Mi è parso totalmente inadatto in quel contesto…Mi chiedo cosa ci facesse uno come lui nella casa e chi glielo ha fatto fare…”, queste di preciso le parole espresse dal telespettatore.

La risposta di Maurizio Costanzo

A tali parole il marito di Maria De Filippi ha risposto precisando che per Kabir, noto a tutti come Sandokan, questo altro non è che semplicemente lavoro. E nello specifico le parole espresse da Maurizio Costanzo sono state “Avrà accettato perchè questo reality è un lavoro per i personaggi del mondo dello spettacolo…”.

Il commento del marito di Maria De Filippi sul cast del noto reality show di Canale 5

Maurizio Costanzo ha poi proseguito esprimendo il suo personale pensiero su quello che è stato il cast che ha caratterizzato questa sesta edizione del famoso reality show condotto da Alfonso Signorini. Costanzo ha di preciso rivelato che così come hanno partecipato artisti di grande livello ecco che allo stesso tempo vi sono state delle figure meno importanti. “Nel cast messo in piedi da Alfonso Signorini ci sono attori di spessore come Kabir Bedi e figure minori…”, queste esattamente le sue parole