maurizio-costanzo-senza-mezzi-termini-su-mara-venier:-“non-credo-che-lei-sia-…”

Mara Venier ha voluto fortemente Pierpaolo Pretelli nel suo cast fisso di Domenica in. L’ex velino di Striscia la notizia ed ex gieffino ha partecipato all’ultima edizione di Tale e quale show e sembra che abbia avuto un successo davvero strepitoso. Non tutti hanno apprezzato questa scelta di Mara ed una telespettatrice ha scritto proprio una lettera che è stata pubblicata sull’ultimo numero del magazine Nuovo. Nello specifico la lettrice ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo il fatto che Mara abbia voluto Pretelli nel suo cast e lo ha fatto attraverso una email mandata a Maurizio Costanzo. Quest’ultimo come sappiamo tiene una rubrica Tv su Nuovo ed ha voluto parlare di questo argomento, esprimendo anche il suo pensiero al riguardo.

Mara Venier sceglie Pierpaolo Pretelli per Domenica In

Come abbiamo avuto modo di vedere, una lettrice nonché telespettatrice di Domenica in ha voluto mandare una mail a Maurizio Costanzo il quale tiene una rubrica su Magazine Nuovo. La donna sembra non sia affatto d’accordo sul fatto che Mara Venier abbia inserito Pierpaolo Pretelli nel cast del suo programma domenicale. “La conduttrice ha trovato in lui un talento nascosto, o, più semplicemente, si è fatta prendere dalla sua prestanza fisica?”. Queste le parole scritte dalla lettrice.

Maurizio Costanzo risponde alla lettrice e difende Mara Venier

Ovviamente dopo aver letto questa mail, Maurizio Costanzo non ha potuto che prendere le difese della collega e di conseguenza di Mara Venier sostenendo che non la reputa proprio così superficiale, tanto da basarsi soltanto sull’aspetto fisico e non su altro. “Non credo che la conduttrice di Domenica In sia così ingenua e superficiale da fare valutazioni di questo genere…”. Queste le parole di Maurizio Costanzo, il quale ha voluto far capire alla lettrice che Mara avrà avuto le sue buone ragioni per volere l’ex gieffino al suo fianco a Domenica In, anche perchè Pretelli a Tale e quale show ha dimostrato grandi doti sceniche.

“Se ha scelto Pierpaolo….”, Costanzo invita a non avere pregiudizi

“Se ha scelto Pierpaolo Pretelli come nuovo volto del programma, significa che questo signore ha delle capacità…Mi risulta che a Tale e Quale Show si sia distinto, cantando molto bene…”. Questo ancora quanto aggiunto dal marito di Maria De FIlippi il quale ha voluto concludere il suo intervento dicendo che in generale dovremmo smetterla tutti quanti di avere dei pregiudizi.“Il mio parere è che dovremmo avere meno pregiudizi, perchè a giudicare ci pensa sempre il pubblico…”. Questo quanto dichiarato da Costanzo.