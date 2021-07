Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Orietta Berti: “Non ci trovo nulla .. “

Orietta Berti piace tantissimo e ha dato ampia prova di essere tanto simpatica e con uno spirito da ragazzina anche nella trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio dove, ospite fissa, ha rallegrato con i suoi racconti, i suoi aneddoti, le sue battute e anche soprattutto la sua capacità di essere sempre sorridente e di saper ridere tanto di sè stessa.

Dopo Sanremo dove ha convinto è nato il progetto con Achille Lauro e Fedez e così la loro canzone “Mille” è certamente il tormentone dell’estate e non c’è radio che non la trasmetta dalla mattina alla sera.

Maurizio Costanzo dà il suo parere su Orietta Berti

Orietta Berti è in cima alle classifiche con il suo brano Mille che canta con Achille Lauro e Fedez. Certo questo trio è decisamente anomalo ma piace tanto forse e soprattutto per le contraddizioni che ha al suo interno.

Se l’idea di cantare insieme una canzone all’inizio poteva apparire un po’ azzardata visto quanto sono lontani questi tre mondi, in realtà si è rivelata una bomba e anche Maurizio Costanzo sulla rubrica che cura all’interno del settimanale Nuovo ha parlato della Berti in questo suo nuovo esperimento e ha detto: “Fanno bene la Berti e Gianni Morandi a interpretare così il loro mestiere”.

E contro chi ha attaccato la Berti dicendo a Costanzo che la sua sembra solo una voglia di apparire perché i tormentoni estivi non li dovrebbero cantare certi cantanti, Costanzo ha risposto: “Non ci trovo nulla di male nel fatto che lei abbia cercato di mescolare la sua cultura della canzone con quella di due giovani artisti”.

E poi Costanzo ha anche detto: “Ha fatto un pezzo di storia”.

Orietta Berti ha raccontato un incontro molto importante che ha avuto

Orietta Berti, qualche giorno fa, ha raccontato un incontro molto bello e particolare che ha vissuto, quello con il Dalai Lama.

La Berti ha detto: «Mi disse: “Le esce una luce dalla testa”».

E poi ha aggiunto: «Lui era a Milano per un evento e io dovevo intervistarlo per Fabio Fazio, durante un collegamento in diretta per Che Tempo Che Fa. Mi avvicino e il suo assistente mi dice che è ormai tardi e che non c’è tempo per l’intervista. Inaspettatamente però, il Dalai Lama in persona mi guarda e dice: “Le esce una luce dalla testa, voglio parlare con lei. Al che io gli rispondo: ‘Sono le meches, le ho fatte ai capelli’. ‘Questo è meglio che non glielo traduco – la risposta del suo assistente – sennò non la fa più la sua intervista’. Insomma, è stato così che ho portato il Dalai Lama da Fazio».