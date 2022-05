maurizio-costanzo-show,-rissa-tra-mughini-e-sgarbi,-mughini-ridimensiona,-sgarbi,-una-furia-dice:-“mughini-mi-ha-…”

Una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show è andata in onda nella serata di ieri, mercoledì 4 maggio 2022. E proprio durante tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro scontro, anche fisico, tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Ma, per quale motivo? Nelle scorse ore ad intervenire sulla delicata questione è stato proprio Mughini.

Acceso scontro al Maurizio Costanzo Show tra Mughini e Sgarbi

Nel pomeriggio di martedì 3 maggio è stata registrata una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show nel corso della quale è accaduto veramente di tutto. Diversi gli ospiti in studio tra cui Al Bano, Iva Zanicchi, Paolo Bonolis ma anche Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Proprio gli ultimi due si sono resi protagonisti di un duro scontro verbale che si è anche trasformato in uno scontro fisico. La puntata in questione è stata trasmessa proprio ieri, 4 maggio, e nelle ultime ore non si fa altro che parlare di quanto successo tra lo scrittore e il critico d’arte. Cosa, di preciso, ha provocato lo scontro? La risposta è la guerra in Russia. A pubblicare le prime immagini è stato Roberto D’Agostino e proprio a Dagospia Mughini nelle scorse ore ha scritto un messaggio per cercare di rendere la situazione meno complessa di quella che è .

Le parole di Mughini per Dagospia

Giampiero Mughini ha quindi deciso di scrivere a Dagospia per mettere un freno alla vicenda di cui si parla ormai da molte ore. “Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me e Vittorio al Teatro Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di diverse sfumature di pensiero e di parola, e semmai di tono della voce, quanto a qualcosa che mi pare attenesse alla guerra in Ucraina e ai suoi infiniti e drammatici annessi e connessi. Nient’altro che questo”. Queste le parole scritte dal noto scrittore per Dagospia.

La risposta di Sgarbi

Da parte sua ecco che anche Sgarbi ha deciso di intervenire sulla questione scrivendo sempre a Dagospia. “Come vedrai, difendendo artisti, musicisti, sportivi, sono stato insultato, aggredito e buttato per terra da Mughini che pretendeva che un direttore d’orchestra per suonare si dichiarasse contro Putin, dimenticando che gli sportivi che lo avevano fatto non sono comunque stati ammessi a giocare. Inutili le sue smentite: le immagini implacabili dimostreranno che lui si è alzato per venire alle mani, e mi ha spinto facendomi travolgere da sedie e quadri“. Sgarbi nel corso di una precedente intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva inoltre rivelato di essere “esterrefatto” per quanto successo, soprattutto perchè ha voluto precisare che questa è la seconda volta che lo scrittore “vuole passare alle mani“. E ancora “Io sono un noto polemista verbale, ma mi fermo a quello, fosse anche per un senso estetico”. E a proposito della pace fatta a fine puntata ecco che Sgarbi ha rivelato che in realtà a volerlo è stato proprio Costanzo.

L’articolo Maurizio Costanzo Show, rissa tra Mughini e Sgarbi, Mughini ridimensiona, Sgarbi, una furia dice: “Mughini mi ha …” proviene da Baritalia News.