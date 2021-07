Maurizio Costanzo su Sonia Bruganelli decide di parlare chiaro: “Non è una …”

A settembre inizierà una nuova edizione de Il grande fratello vip e gli opinionisti sono cambiati rispetto all’edizione precedente, infatti, il posto di Antonella Elia e di Pupo è stato preso da Adriana Volpe e da Sonia Bruganelli. Adriana Volpe pare sia rimasta un po’ male dopo che Stefania Orlando ha fatto sapere che le era stato proposto il ruolo di opinionista ma di aver rinunciato perché, dopo diversi mesi nella casa come concorrente, aveva voglia di aria nuova e così ha accettato il ruolo di concorrente all’interno dello show di Carlo Conti, Tale e Quale in casa Rai per il quale programma ha raccontato di non essere neppure stata provinata. Adriana Volpe ha ritenuto così, secondo alcuni rumors, di essere apparsa come una seconda scelta e la Orlando ha fatto un chiarimento in questo senso sui social tanto che Alfonso Signorini l’ha anche ringraziata.

Invece, Sonia Bruganelli è stata scelta perché, dopo aver proposto il figlio Davide come concorrente all’interno della casa, non essendo stata accontentata perchè il ragazzo non è ancora maggiorenne, Signorini ha pensato a lei che quel ruolo dovrebbe ricoprirlo molto bene.

Infatti, il figlio di Sonia Bruganelli e di Paolo Bonolis è un appassionato del programma e non si perde neppure una puntata e così la mamma ha provato a farlo entrare nel cast ma per quest’anno non sarà possibile vista la minore età del ragazzo. In ogni caso, Alfonso Signorini non ha comunque voluto rinunciare a un componente della famiglia Bonolis, Sonia Bruganelli che ha accettato con entusiasmo.

Sonia Bruganelli attaccata per il ruolo di opinionista all’interno della casa del grande fratello vip

Sonia Bruganelli sarà una delle due opinioniste del Grande fratello vip, che anche quest’anno sarò condotto da Alfonso Signorini.

Una spettatrice ha scritto nella rubrica che Maurizio Costanzo cura all’interno del settimanale Nuovo e gli ha posto la seguente domanda su Sonia Bruganelli: “Non ha fatto gavetta…Ha ragione chi le dà della raccomandata?”.

La risposta di Maurizio Costanzo alle critiche su Sonia Bruganelli

Maurizio Costanzo ha risposto alle critiche mosse alla moglie di Paolo Bonolis e ha parlato in sua difesa esternando il suo pensiero come al solito molto schietto e diretto. Il marito di Maria De Filippi ha risposto così alla domanda precisa che gli è stata posta: “Basta con questi pregiudizi…Chi dà della raccomandata a Sonia Bruganelli è solo un qualunquista“.

Infatti, ricordiamo che Sonia Bruganelli non è esattamente a digiuno di televisione dirigendo una casa di produzione televisiva.

Maurizio Costanzo ha anche voluto aggiungere: “Se vale o meno saranno i telespettatori a dirlo… Meno pregiudizi e più giudizi”.