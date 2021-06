Maurizio Costanzo su Terence Hill che ha detto addio a Don Matteo dice “Terence Hill può …”

Terence Hill ovvero il noto attore protagonista della 12esima stagione di Don Matteo nelle scorse settimane ha stupito tutti. Sembrerebbe che il noto attore abbia comunicato di essere pronto a lasciare la serie e che a partire dalla prossima stagione, non ne avrebbe più preso parte. Le sue dichiarazioni hanno lasciato senza parole i suoi fan, ma anche i più fedeli telespettatori che non si aspettavano una dichiarazione del genere.

Terence Hill, l’addio a Don Matteo è ufficiale

In realtà è da diverse settimane che si parlava di un possibile addio di Terence Hill alla serie televisiva che ha avuto un successo straordinario. In un primo momento però si è immaginato che si potesse trattare di qualche indiscrezione o bufala, ma poi è arrivata la conferma da parte di Terence Hill che sarà sostituito nella tredicesima stagione da Raoul Bova. I fan più accaniti della serie sembra che abbiano parecchi dubbi al riguardo. In queste ultime ore sulla vicenda è intervenuto uno dei più importanti giornalisti e conduttori del nostro paese, ovvero Maurizio Costanzo. Quest’ultimo sembra abbia voluto dire la sua al riguardo.

Le dichiarazioni di Raoul Bova, il sostituto di Mario Girotti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nei giorni scorsi il noto attore e protagonista principale della serie Don Matteo sembra aver annunciato il suo addio. Ebbene si, a partire dalla prossima stagione Terence Hill non sarà più il protagonista principale della serie. Sì è anche diffusa la notizia che a sostituirlo fosse Raoul Bova, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti confermando quindi questa indiscrezione. “Su Don Matteo non possiamo ancora dare un giudizio, un parere perché comunque è stata un’idea della Rai e del produttore quella di pensare a questa ipotesi, di un omaggio nei confronti di Terence Hill”. Queste le parole dichiarare dal noto attore che a partire dai prossimi mesi, sarà quindi protagonista della serie tanto amata. “Ci sarà questo inserimento, ma stanno scrivendo e cercando di rispettare le sensibilità di tutti gli spettatori che amano Terence Hill. Entriamo in punta di piedi”. Queste ancora le dichiarazioni dell’attore.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo

A parlare in questi giorni circa i cambiamenti che interesseranno la nota serie televisiva, è stato anche Maurizio Costanzo. Quest’ultimo sembra che in qualche modo non abbia approvato totalmente l’addio di Terence Hill a Don Matteo. “S pero che Mario Girotti (vero nome di Terence Hill ndr) non smetta di recitare, sono convinto che può dare ancora tanto. Regista e sceneggiatori hanno fatto una scelta azzeccata anni fa. Don Matteo è calzato a pennello a Terence Hill ”. Queste le dichiarazioni di Maurizio Costanzo, il quale ha voluto sottolineare la stima che prova nei confronti di Mario Girotti, augurandosi quindi che possa continuare a lavorare.