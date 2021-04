Maurizio Costanzo, su Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show “Da quando c’è lui …”

Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 5. Da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia, sembra che Tommaso Zorzi abbia avuto un successo straordinario tanto da essere approdato subito dopo ha un altro reality. Attualmente è infatti uno degli opinionisti dell’Isola dei famosi 2021 ed è nel cast fisso del Maurizio Costanzo Show.

Maurizio Costanzo innamorato di Tommaso Zorzi

Il giornalista che sembra essere “innamorato” dell’influencer, tanto da averlo voluto al suo fianco. In diverse occasioni, infatti, il marito di Maria De Filippi lo ha elogiato e dopo averlo intervistato nel programma radiofonico, lo ha sempre voluto al suo fianco. Il giornalista sembra essere davvero entusiasta di collaborare e lavorare con Tommaso Zorzi. Maurizio in diverse occasioni lo ha elogiato ed ha parlato delle sue abili qualità. Di questo ne ha parlato intervenendo nel programma condotto da Massimo Bernardini, dove ha detto la sua su Tommaso dichiarando una bellissima cosa su di lui. “È una persona molto carina con cui lavoro benissimo e spero di continuare a lavorarci insieme. Poi svelo anche una cosa bella, da quando c’è lui sono aumentati del 7% i giovani under 24 che seguono il MCS.” Queste le parole di Maurizio Costanzo su Tommaso Zorzi, il quale sembra che stia vivendo davvero un periodo magico da un punto di vista professionale ma anche privato.

Tommaso svela i progetti futuri

Ad ogni modo, nel corso della trasmissione condotta da Massimo Bernardini sembra che lo stesso Tommaso abbia parlato di quelli che sono i suoi progetti lavorativi futuri, svelando alcune importanti novità. Ha voluto far sapere che in questo periodo sta comunque dicendo tanti no e che ha un progetto con l’azienda che è a lungo termine e che sicuramente, sarà per lui piuttosto appagante. “In questo periodo sto dicendo tanti no, con l’azienda c’è un progetto a lungo termine. Saranno cose che mi staccheranno dal mondo del gossip e dei reality, anche se ovviamente non li rinnego.” Nel corso del suo intervento Tommaso però è stato anche parecchio critico nei confronti di alcuni programmi televisivi, definendoli dei contenitori dal gusto orrido.

L’influencer e la domanda scomoda su Giorgia Meloni

Ovviamente nel corso di questa intervista, il conduttore sembra aver posto a Tommaso una domanda in seguito alle polemiche sorte per il modo in cui l’influencer ha attaccato Giorgia Meloni durante una puntata del Maurizio Costanzo Show sul DDL Zan. “Io ho sempre preso posizione, ma in quel momento non si parlava di quello.” Così si è “difeso” il vincitore del Gf Vip.