Maurizio Costanzo, Tommaso Zorzi con lui senza freni: “Sono senza parole per come si è comportata Orietta Berti quando …”

Tommaso Zorzi è stato ospite fisso da Maurizio Costanzo al Maurizio Costanzo show e il giornalista, marito di Maria De Filippi, per lui ha un debole da quando lo ha conosciuto e apprezzato, all’interno della casa del grande fratello vip. Da allora, dopo aver capito che quando era ospite da lui riusciva a catturare una fascia di pubblico molto giovane che normalmente lui non aveva con il suo salotto serale, l’ha sempre voluto.

Tommaso Zorzi, dal canto suo, da sempre innamorato artisticamente di Maria De Filippi e dello stesso Costanzo, non ha potuto fare altro che accettare entusiasta.

Tommaso Zorzi racconta a Maurizio Costanzo tanto di sè stesso e della storia d’amore bellissima che sta vivendo

Tommaso Zorsi si è aperto con Maurizio Costanzo e ha rivelato tante cose su se stesso quando è andato ospite, in collegamento da Otranto a R101: “Sono a Otranto con il mio fidanzato e sono molto contento”. Infatti, Zorzi non fa più mistero di essere fidanzato con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Stanzani. Zorzi ha raccontato a Costanzo che, dopo averlo visto nello show di Maria De Filippi, si è subito innamorato di lui e in questi giorni che Stanzani è nel corpo di ballo di Battiti live a Otranto Zorzi è lì con lui.

Tommaso Zorzi racconta una Orietta Berti strepitosa

Poi Tommaso Zorsi ha voluto raccontare a Maurizio Costanzo di avere conosciuto, a Otranto, Orietta Berti e di che bellissima persona sia. E così ha detto: “È una persona di una umiltà incredibile, di una bravura” e poi, per spiegare meglio una aspetto bellissimo della Berti, la sua umiltà e semplicità, nonostante sia sempre sulla cresta dell’onda e amatissima da tutti, , ha detto che una sera dopo la puntata di Battiti live ,Orietta Berti era arrivata al ristorante alle 23.30: “Non ha detto né a né ba , avrebbe potuto fare la scenata da star, invece ha aspettato che arrivassero tutti per cenare. Ha dato una dimostrazione di umiltà, di rigore, di educazione che sono valori sempre più rari ormai”.

Poi Tommaso Zorzi ha anche parlato con Maurizio Costanzo della famiglia reale inglese e ha detto: “Se devo essere sincero io ho una grande simpatia per Meghan perché Meghan ha dato una scrollata a questo mondo. Meghan è un po’ una Lady Diana 2.0”.