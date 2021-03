Maurizio Costanzo va dritto al punto “Live Non è la D’Urso chiude? E’ normale perchè …”

Barbara D’Urso ha annunciato in diretta che uno dei suoi programmi chiuderà in anticipo questa stagione, andando in onda con l’ultima puntata Il prossimo 28 marzo. Si pensava che fosse una chiusura definitiva, ma in realtà la stessa conduttrice ha reso noto che il programma tornerà però, con una nuova stagione il prossimo anno. Ma cosa sta accadendo in Mediaset?

Live Non è la D’Urso chiude i battenti anticipatamente

Stiamo parlando di Live Non è la D’urso, il programma che va in onda la domenica sera e che per questa stagione chiuderà i battenti anticipatamente. L’ultima puntata andrà in onda quindi a fine mese e tornerà il prossimo anno. La stessa Barbara D’Urso ha annunciato che per il momento un altro suo programma ovvero Domenica live ha invece prolungato e andrà in onda non più a partire dalle ore 17:20 ma alle ore 15.00. Torna quindi la sfida tra Barbara D’Urso e Mara Venier, che su Rai 1 conduce Domenica In. A commentare quanto accaduto in casa Mediaset è stato proprio lui, Maurizio Costanzo, nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Nuovo. In realtà il giornalista pare che abbia affrontato questo argomento, rispondendo ad uno dei suoi lettori piuttosto preoccupato per questo cambio di rotta di Mediaset.

Maurizio Costanzo dice la sua sulla chiusura anticipata del programma di Barbara D’Urso

Secondo il marito di Maria De Filippi, questo cambio di palinsesto sarebbe piuttosto normale perché capita nel corso delle stagioni che i canali televisivi si adeguino alla programmazione ed a ciò che accade giorno dopo giorno. “È normale che i canali televisivi adeguino la programmazione a quello che succede ogni giorno o che correggano il tiro laddove lo ritengano necessario”. Questo quanto dichiarato dal conduttore e giornalista. Insomma per uno come Maurizio Costanzo che ormai da tantissimi anni è uno dei protagonisti della televisione italiana, non ci sarebbe nulla di strano in questa decisione dell’azienda Mediaset di voler chiudere anticipatamente la trasmissione Live non è la d’Urso, così come accaduto in passato con altre trasmissioni che poi sono tornate ed hanno avuto lo stesso successo avuto in precedenza.

Live Non è La D’Urso sostituito da Avanti un altro

Live non è la d’Urso quindi andrà in onda per l’ultima volta, almeno per questa stagione, il prossimo 28 marzo. Mediaset avrebbe deciso di sostituire a Barbara D’Urso con Paolo Bonolis che partirà dall’ 11 aprile con Avanti un altro. La novità sarebbe quest’ultima, ovvero che il quiz show, tanto atteso sbarcherà in Prime Time. Bonolis e Luca Laurenti, per la felicità dei tanti telespettatori che da tanto tempo aspettano il loro ritorno, saranno al timone di Avanti un altro già da metà Marzo con l’appuntamento preserale sempre su Canale 5. Secondo quanto anticipato, la prima puntata di Avanti un altro sarà dedicata al Grande Fratello vip ed a sfidarsi saranno i concorrenti più amati di questa edizione del reality di Canale 5. Si parla di Tommaso Zorzi, di Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Matilde Brandi, Giacomo Urtis e tanti altri.