maurizio-costanzo-velenosissimo-contro-alex-belli:-“lui-ha-…”

In questi giorni non si fa altro che parlare di Alex Belli anche se non è più nella Casa del grande fratello. Silvia Toffanin, che domenica scorsa lo ha avuto ospite a Verissimo insieme alla moglie Delia Duran, lo ha messo molto in difficoltà mostrando con i suoi atteggiamenti eloquenti, faccine stranite e dicendo anche a parole, che non credeva a ciò che i due gli stavano raccontando.

La maggior parte del pubblico, come la stessa Silvia Toffanin, crede che Alex Belli reciti sempre e ora a dire la sua è intervenuto anche Maurizio Costanzo. Vediamo cosa ha detto il marito di Maria De Filippi sull’attore di Cento vetrine.

Maurizio Costanzo non ha dubbi: “Alex Belli ha recitato al GF Vip”

Alex Belli ha fatto tanto parlare di sé quando era nella casa del Grande fratello vip per la sua storia d’amore partita come storia di amicizia e complicità tra lui e Soleil. Poi, man mano che passavano i giorni, entrambi apparivano sempre più presi fino a quando Belli non è uscito dalla casa dove lo aspettava la moglie, Delia Duran.

Anche ora che Alex non è più nella casa, sta facendo lo stesso parlare molto di sé e tutti credono che lui reciti sempre. Anche Maurizio Costanzo la pensa in questo modo, infatti nella rubrica che cura all’interno del settimanale Chi, “Parliamone con..” ha detto: “A me pare che recitassero. Perlomeno lui, Alex Belli”.

E poi ha aggiunto quale potrebbe essere stata la strategia di Belli: “Le corna fanno notizia anche in un condominio e nella cerchia delle nostre amicizie, figuriamoci in tv”.

Infatti, così facendo, pare abbia ottenuto ciò che voleva, tanto che Costanzo ha detto: “Mezza Italia ne sta parlando e lui è sulla bocca di tutti”.

Gli altri inquilini della casa si ribellano

La storia tra Alex Belli e Soleil ha catturato l’attenzione per mesi ma ora anche gli inquilini della casa sono stanchi perchè si sono resi conto che l’attenzione è tutta incentrata su di loro. E allora, Eva Grimaldi ha detto: “Tutta questa cosa ha stancato”.

E poi ha aggiunto: “Io l’adoravo da casa la seguivo come se fosse Beautiful, mi mettevo nel letto con i pop corn. Ora basta però”. E Carmen Russo: “Alex ha proprio una voce impostata, appassionante. Aveva tutte le caratteristiche delle telenovelas: lui, lei e l’altra”. Poi anche Manila Nazzaro ha voluto dire la sua: “Sì all’inizio ti appassionava, poi però basta. In questo mese sono successe mille cose per quanto ci riguarda, ma non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione, ma spero che fuori qualcosa sia arrivato. Questa è la speranza, se no siamo qui a riscaldare il letto e a lavare i piatti“.