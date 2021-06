Max Biaggi e Bianca Aztei hanno avuto una relazione che ha fatto sognare milioni di persone, poi però è terminata nell’amarezza generale. A distanza di tempo, il campione ha svelato i motivi della rottura.

Max Biaggi e Bianca Aztei, un amore intenso ma breve

Il campione e la cantante hanno emozionato l’Italia intera quando hanno annunciato la loro relazione sentimentale. I fans dell’uno e dell’altra si sono stretti a loro, sostenendo con gioia la nascita della loro storia d’amore. Dopo un po’ però, Max Biaggi e Bianca Aztei si sono detti addio e con tristezza, tutti coloro che avevano sperato nel lieto fine hanno dovuto arrendersi ai fatti.

A distanza di tempo, Bianca ha rilasciato un’intervista per Chi dove si è raccontata ed ha svelato le motivazioni che li hanno indotti a separarsi. La notizia della loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno per tutti fans che increduli hanno appreso quanto accaduto.

Max e Bianca, è finita per scelta del campione

La cantante è rimasta vicino al campione in uno dei periodi più delicati della sua vita, dopo il suo incidente Bianca non l’ha mai lasciato solo. Ma, Max ha preferito rompere la loro relazione, una decisione improvvisa che ha lasciato di stucco la cantante. “È stata una bomba esplosa all’improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché”.

I motivi non sono chiari, ma Bianca ha dichiarato che è stato il campione a voler mettere un punto alla loro storia d’amore. “È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max”.

Secondo alcune voci di corridoio, mai confermate, il campione in quel periodo avrebbe avuto un riavvicinamento con la sua ex moglie, sarebbe questo il motivo che lo avrebbe spinto a chiudere la storia con la cantante. Una diceria senza alcun fondamento e smentita poi dal tempo, tra Max e Bianca non c’è ma stata una terza persona, forse è finita per semplice incompatibilità.