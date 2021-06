Max Biaggi e il fatidico bacio con Naomi Campbell, ecco com’è andata davvero

Max Biaggi è alla soglia dei 50 anni, li compirà il 26 giugno. Una lunga carriera sportiva alle spalle, oltre 30 anni in sella alla moto, quattro campionati del mondo consecutivi vinti e il doppio titolo di campione mondiale della Superbike. Ma non solo, anche la vita privata del pilota è stata ricca di svolte, a partire dal flirt mai dimenticato con Naomi Campbell, nel 1997, che gli costò l’accusa di aver sfruttato il terreno dello star system. Oggi Naomi, che vive negli Stati Uniti, è mamma di una bambina.

Il flirt tra Max Biaggi e Naomi Campbell

“Mai stati insieme”, ci tiene a precisare Biaggi al Corriere della Sera, smentendo l’ipotetico bacio che avrebbe dato alla modella quando fu paparazzato in aeroporto. Lei stava col ballerino di flamenco Joaquín Cortes: “Non era un bacio e a Joaquin l’ho presentata io, a Barcellona. Poco dopo, rivedo lui a Milano, era uscita la notizia che lei aveva tentato il suicidio per amore. Joaquin mi ha fatto un gesto come a dire: mannaggia a te che me l’hai presentata”. All’epoca il Daily Mail parlò di una notte di passione tra il pilota e la top model, prima che lei tornasse tra le braccia del suo compagno.

L’amore per i suoi figli: “Non vorrei vederli in pista”

Biaggi d’altronde non ha mai nascosto la sua passione per le belle donne, da Claudia Schiffer, a Bianca Atzei, passando per l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, con la quale ha avuto due figli, Ines e Leon, che oggi hanno rispettivamente 11 e 10 anni. Oggi, dopo la separazione, i genitori si dividono i compiti e, quando sono con il papà, Biaggi spiega che preferisce cavarsela da solo, senza l’aiuto di baby sitter. Confessa che Leon vorrebbe seguire la sua carriera nelle moto: “È uno sport pericoloso”, sospira, “preferirei non vederlo in pista”. Il pensiero della morte lo spaventa non poco, dopo aver rischiato di perdere la vita: “Ora, sono più selettivo con le amicizie e le frequentazioni. Lasciando l’ospedale, dopo tanti giorni di rianimazione, la cosa che volevo di più era stare con i miei figli”.