max-giusti-in-ospedale-e-sui-social-scrive:-“mi-hanno-…”

Max Giusti lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore televisivo, il quale in questi anni è stato sicuramente protagonista di diversi programmi televisivi anche di grande successo. Ebbene, nel corso della giornata di ieri, sembra proprio che Max sia rimasto vittima di un incidente. Ma come sta il noto conduttore e cosa gli è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Max Giusti, incidente per il conduttore

Brutta disavventura per il noto conduttore televisivo e comico Max Giusti. Nella giornata di ieri, domenica 10 aprile 2022, Max è stato infatti protagonista di un brutto episodio. Pare che l’ex conduttore di Affari tuoi sia rimasto vittima di un incidente durante una gara di motocross alla quale sembra stesse partecipando. A dare la notizia sui social è stato proprio lo stesso Max, che ha sincerato tutti i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Ma come sta adesso il conduttore e cosa è realmente accaduto?

Braccia e spalle piene di lividi per il conduttore e comico

Ebbene, sembra che tutto sia accaduto nella serata di ieri. A dare la notizia di questo incidente è stato lo stesso Max, attraverso un video girato direttamente dal letto d’ospedale e pubblicato sui social. In questo video, Max è apparso con le braccia e spalle piene di lividi, ma comunque piuttosto sorridente e tranquillo. Una domenica che purtroppo non è finita proprio bene. Il comico ed ex conduttore di Affari tuoi sarebbe stato trasportato presso il Policlinico Gemelli di Roma dove è stato visitato e medicato. Sembra che la diagnosi sia la seguente, ovvero una lussazione al braccio sinistro.

Il video dal letto d’ospedale, poi la rassicurazione sulle sue condizioni di salute

“E’finita così”, ha dichiarato Max, il quale avrebbe anche aggiunto “Ma sto bene, Mi hanno rimesso a posto”, avrebbe detto scherzando Giusti. Non è ancora chiaro che cosa sia effettivamente accaduto. Sappiamo per certo che il conduttore stava partecipando ad una gara di motocross nel circuito di Ponte Sfondato a Montopoli di Sabina in provincia di Rieti. Insomma, una giornata che sarebbe dovuta essere diversa per il conduttore ma che si è conclusa in modo purtroppo sbagliato. L’importante però è che Max stia bene. Tutto sommato per lui è un momento piuttosto positivo, soprattutto da un punto di vista professionale.