Max Giusti torna in Rai e ruba il posto al famosissimo collega, Fan sotto choc. Ecco cosa condurrà

Per Max Giusti è giunto il momento di tornare in Rai, dopo essere stato per un anno a Tv8. Il mondo della televisione è guidato da trame complicate che possiamo soltanto immaginare. E’ risaputo poi, che nella rete di Stato gli intrecci si mischiano a quelli politici, rendendo le cose ancor più complicate per chi non ha una forte raccomandazione. E così a volte capita di essere il volto di punta, il giorno dopo può capitare di essere messo nel dimenticatoio in favore di chi ha amicizie più influenti. Una realtà di cui moltissimi personaggi televisivi si sono lamentati, senza però riuscire a modificare la situazione.

Nonostante questi, ogni volto del piccolo schermo ambisce a un ruolo sulla Rai, che è sicuramente la rete più importante in concorrenza con la Mediaset. Negli ultimi periodi, però, sembra che un nuovo canale si sia affacciato nella realtà del gioco agli ascolti, e sia pronto a dare una nuova possibilità a tutti quei protagonisti che vengono fatti fuori. Stiamo parlando di Tv 8, che ha ospitato sia Enrico Papi che Adriana Volpe prima del loro ritorno in Mediaset. E che quest’anno ha avuto tra i suoi protagonisti proprio Max Giusti, che ha condotto Guess My Age, trasmissione di Papi.

Anche Max Giusti però è pronto a fare il suo ritorno da mamma Rai, dove tornerà alla guida di Boss in incognito, il docu-reality che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti. Il capo di una importante realtà imprenditoriale camufferà il proprio aspetto, assumerà un nome fittizio e passerà dall’altra parte, fingendo di essere un disoccupato. Due anni fa il programma fece il record della puntata più vista con il 10,63% di share, proprio con il presentatore al timone.

Attore, comico, imitatore e conduttore televisivo, Max Giusti è un poliedrico showman capitolino che inizia giovanissimo fino all'esordio con "Stasera mi butto"nel 1991. Al sorgere degli anni 2000 mostra al pubblico le sue doti di imitatore grazie alla nota trasmissione "Quelli il calcio". Negli ultimi anni si è mostrato particolarmente abile, nonchè molto amato dal pubblico della Rai, nella conduzione del gettonatissimo gioco dei pacchi, "Affari Tuoi". Non manca la sua partecipazione come attore nella fiction "Distretto di Polizia 7". Nel 2016 si avventura nella conduzione di un divertene game-show su canale NOVE, "BOOM!". LEGGI ANCHE—> Bufera a Mediaset, Barbara D'Urso Cancellata: Sfregio alla conduttrice, "Colpa di Maria de Filippi". Fan sotto choc, Cos'è successo Il 4 luglio 2009 Giusti si è sposato con Benedetta Bellini, con la quale ha avuto due figli: Matteo, nato il 23 novembre 2010 e Caterina, nata il 9 giugno 2012. È proprietario a Roma di un club di tennis, sport di cui è un grande appassionato. Il 3 ottobre 2010, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro la Sclerosi laterale amiotrofica, partecipa a un concerto gratuito ad Arzignano insieme a Lucio Dalla, Luca Carboni, Giusy Ferreri, Francesco Grollo, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Ron e gli Statuto. Finalmente fa ritorno in Rai, dove sicuramente il pubblico lo accoglierà con grande entusiasmo.

L’articolo Max Giusti torna in Rai e ruba il posto al famosissimo collega, Fan sotto choc. Ecco cosa condurrà proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.