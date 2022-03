MAX NARDARI TRA I REGISTI DEL NUOVO MILLENNIO SULLO SPOT RAI

Lo spot RAI del ciclo “Nuovo Cinema Italia” presenta gli autori “più brillanti del nuovo millennio”: Valerio Mastrandrea, Max Nardari, Marco Bocci, Alessandro Rossetto, Eros Puglielli, Federico Bondi, Duccio Chiarini

Il film LA MIA FAMIGLIA A SOQQUADRO di Max Nardari, dopo il grande successo in prima serata su RAI 1 con due milioni di spettatori, torna su RAI 5 lunedì 7 marzo 2022.

Il caso del film di Max Nardari è davvero singolare. Per anni noti produttori del jet set romano, colpiti dall’originalità del soggetto di Nardari, erano interessati a produrre il film. Nel frattempo Nardari ha girato tantissimi videoclip, vari documentari e in particolare il film Liubov Pret a Porte che nel 2017 è stato uno dei film più visti in Russia, con una uscita in quasi 500 sale e con un cast stellare: Giancarlo Giannini, Alessandro Borghi, Paolo Conticini, Nino Frassica e Tosca D’Aquino.

All’ennesima falsa promessa da parte dei produttori interessati al progetto, Nardari ha deciso sorprendentemente di produrre interamente il film con la sua casa di produzione Reset Production, senza aiuti né statali né di Rai Cinema, ottenendo addirittura una prima serata su RAI 1 con quasi due milioni di spettatori.

Ma non solo: il film ha vinto una decina di premi in tutto il mondo, mentre in Italia il regista, per il film, ha ricevuto il Leone di Vetro alla 75ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

La mia famiglia a soqquadro è uscito al cinema nel 2017 nei circuiti The Space e Uci con distribuzione Europictures, successivamente sulle linee aeree inglesi Spafax ed Encore, mentre l’anteprima tv europea è stata nel 2018 sulla prima rete svizzera RSI. Nel 2019 il film è uscito in varie lingue su Amazon Prime, visibile in molti paesi del mondo.

L’anteprima tv italiana è stata il 7 settembre 2021 su RAI 1 in prima serata.

Il film, interamente girato a Terni in soli 24 giorni, vanta un cast di primordine: Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta, Elisa Di Eusanio e Roberto Carrubba.

Il protagonista del film è il piccolo Martino(Gabriele Caprio), un bambino di 11 anni che, arrivato nel nuovo mondo della scuola media, si trova di fronte ad una realtà inaspettata: i suoi genitori Anna (Bianca Nappi) e Carlo (Marco Cocci) non sono separati!

È l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme… Pian piano inizia ad invidiare ai compagni i sontuosi viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli. Da qui scatta in lui l’idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e godere anche lui degli stessi fantastici benefici dei compagni