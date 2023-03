max-pezzali-a-bologna,-il-pranzo-da-alice-in-via-d’azeglio

By

Bologna 27 marzo 2023 – Domani e mercoledì sera, Max Pezzali farà tappa all’Unipol Arena con il suo nuovo tour “Max 30 – Hits Only”, atteso da migliaia di fans impazienti di cantare alcuni dei brani più conosciuti e che, ancora oggi, uniscono i suoi ‘fedelissimi’ di diverse generazioni.

Maneskin a Bologna, per cena i tortellini post concerto

Il cantautore italiano però, diventato famoso come frontman e cantante degli 883, non ha perso un minuto di più per arrivare nel capoluogo emiliano e godersi, con un giorno d’anticipo, le eccellenze gastronomiche che caratterizzano la nostra città.

Lo conferma la visita dall’ormai storico e celebre ristorante “Alice” in via d’Azeglio, immortalata dal titolare Oscar Passarini con una foto prontamente condivisa sui social: “Oggi abbiamo avuto un mito vero” recita la didascalia, che non a caso richiama la famosa canzone degli 883, pubblicata nel 1993 e canticchiata ancora oggi dai fans di tutta Italia.

Renato Zero in concerto a Bologna: il video di Emilcoro su ‘I migliori anni della nostra vita’

Il cantante, soltanto ieri sera, si era esibito a Padova, da dove è partito per raggiungere oggi le due Torri: nella foto pubblicata appare infatti sorridente insieme allo staff del ristorante, dove i commenti non hanno tardato ad arrivare. “È già a Bologna” scrive qualcuno. “Domani tutti al concerto” incita un altro. Tutti impazienti di vedere “il mito” salire sul palco.

pappa2200