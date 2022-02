Maxime Godart : comment il a flambé son salaire après Le Petit Nicolas

Sortie au cinéma en 2009, la comédie culte Le Petit Nicolas, réalisée par Laurent Tirard, est l’adaptation cinématographique de la bande-dessinée du même nom, écrit par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé en 1959. Ce long-métrage met en scène le personnage du petit Nicolas, incarné à l’écran par Maxime Godart, qui mène l’existence tranquille et idyllique d’un petit garçon comme les autres. Ses parents, respectivement interprétés par Kad Merad et Valérie Lemercier, l’aiment tendrement. Lui et sa bande de copains s’amusent beaucoup et se livrent à toutes sortes de bêtises, jusqu’à ce fameux jour où il croit comprendre que sa mère est enceinte. La détresse s’installe et Nicolas imagine déjà la situation à venir : un petit frère va prendre sa place, et ses parents ne vont plus s’occuper de lui.

Pour incarner le rôle-titre de cette comédie, le choix de Laurent Tirard s’est très vite porté sur le jeune Maxime Godart, notamment à cause de sa ressemblance physique assez troublante avec le personnage, mais aussi en raison de sa détermination à devenir acteur. “À neuf ans, il a une vision très claire de la place qu’il veut avoir dans la société, de ce qu’il veut faire de sa vie. Avec sa personnalité extravertie, je pensais qu’il n’aurait pas peur devant la caméra. Or, il s’est produit l’inverse. Le premier jour, lorsqu’un énorme bras de grue avec une caméra s’est approché de lui pour un premier tour de manivelle, il était pétrifié ! Chez Maxime, plus encore que chez les autres enfants, l’envie et le plaisir de jouer étaient formidables. Jamais il n’a donné le moindre signe de fatigue ni manifesté le besoin d’arrêter“, avait déclaré le réalisateur à l’époque.

Maxime Godart sur son premier cachet : “J’en ai fait n’importe quoi”

Ayant connu une traversée du désert par la suite, Maxime Godart est retombé dans l’anonymat. Invité par Faustine Bollaert dans l’émission Ça commence aujourd’hui vendredi 25 février 2022 sur France 2, le jeune acteur, désormais âgé de 23 ans, s’est confié sur la façon dont il a dépensé le salaire qu’il avait perçu pour tourner dans Le Petit Nicolas. Maxime Godart a d’abord précisé qu’il avait touché 10% de son cachet immédiatement, ce qui lui avait permis de s’acheter un trampoline, avant de recevoir le reste de la somme à sa majorité. “J’en ai fait n’importe quoi“, a avoué le jeune acteur.

“En fait, je suis issu d’une famille que j’aime énormément, mais qui n’a pas de moyens. (…) Je n’avais aucune valeur de l’argent. Donc, quand j’ai touché mon cachet, j’ai cru que j’étais multi-millionnaire, que j’allais vivre toute ma vie avec ça, et que j’aillais avoir d’autres films qui allaient me permettre d’en vivre. (…) Comme j’étais étudiant, j’ai payé de l’alcool pour les fêtes, des restaurants tout le temps, des voyages etc. Donc, j’ai fait un peu n’importe quoi, mais j’ai beaucoup profité“, a expliqué Maxime Godart.

