Mazzancolle gratinate, l’antipasto che a Natale non può mancare. Come fare una granella alla siciliana in 5 minuti

Le mazzancolle gratinate, ( in alternativa potete usare anche i gamberoni) sono un antipasto veloce e facile da preparare. Un antipasto di pesce originale e gustosa che non può mancare per il cenone della vigilia di Natale. Ovviamente potete preparare questi crostacei non solo nelle feste, ma in tutte le occasioni che avete voglia di preparare e gustare qualcosa di particolare. Potete anche prepararli e servirli come secondo piatto, magari accompagnati da una fresca insalata verde. Nella ricetta che di seguito andrò ad illustrarvi, per rendere ancora più gustoso il poiatto, ho gratinato le mazzancolle con la granella di pistacchio.

Ingredienti:

12 mazzancolle

50 gr di pistacchi sgusciati

Olio evo

Prezzemolo

Buccia grattugiata di un limone

Procedimento:

Per realizzare le mazzancolle gratinate, come prima cosa, lavatele sotto abbondante acqua corrente.

Con molta attenzione, eliminate il carapace, cercando di riminare la testa e la coda.

Incidete il dorso, eliminate l’intestino, e cercate di aprirli a libro. Posizionateli in una teglia rivestita da carta forno, spennellateli con l’olio evo.

Sgusciate i pistacchi, e con l’aiuto di un mixer riduceteli a granella, unite il prezzemolo, la buccia grattugiata del limone,

e mettete in una ciotolina e unite anche l’olio evo, mescolate il tutto.

Coprite le mazzancolle con la granella di pistacchio,

e infornate per dieci minuti, in forno riscaldato a 200°. Sfornate e servite caldi.

