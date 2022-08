mazzata-bancomat,-arriva-la-tassa-sul-prelievo-e-se-la-prendano-direttamente-dal-conto.-cosa-fare-subito

Novità sul Bancomat. Nell’ultimo anno, tra pandemia e guerra in Ucraina abbiamo assistito al rincaro dei prezzi degli alimenti, di luce, gas, benzina. Di conseguenza anche il costo di aerei e dei mezzi di trasporto in generale. Ma non è finita qui: anche il prelievo al Bancomat potrebbe aumentare il suo costo abituale. È quasi certo. Le motivazioni di questo aumento però sono differenti rispetto al rincaro degli elementi già elencati. Vediamo di quanto potrebbe aumentare e perché.

È possibile che tra il 2022 ed il 2023 il costo del prelievo al bancomat aumenti. Per ora è solo una proposta avanzata dall’azienda, che vorrebbe appunto aumentare i costi di commissione. Tale proposta però potrà essere accettata o declinata e a decidere sarà L’antitrust. Il responso si saprà ad ottobre. Bancomat è l’azienda che gestisce da ormai 40 anni i circuiti di pagamento e prelievi più diffusi e conosciuti in Italia. Oltre 400 banche utilizzano i suoi servizi. È partita ultimamente una proposta, non ancora approvata. Secondo tale proposta, ogni istituto di credito potrebbe essere libero di scegliere il costo del prelievo.

Così facendo però, il cliente che preleva al Bancomat non conoscerebbe il costo fino al momento del prelievo. Nonostante la libertà generale di ogni istituto di credito, verrà comunque istituito un prezzo massimo e generale oltre il quale non si può andare. Per ora si tratta solo di una proposta. L’antitrust entro il 31 ottobre deciderà sul da farsi. Se la proposta dovesse essere approvata, la commissione potrebbe salire fino a 1,50 euro per ogni operazione effettuata.

È necessario tale cambiamento ed una svolta soprattutto perché i costi di manutenzione dell’ATM sono aumentati e difficili ormai da sostenere. L’operazione di rincaro delle commissioni sarebbe quindi necessario dal punto di vista finanziario. Infatti molti sportelli Bancomat sono stati rimossi in diverse città italiane perché gli istituti di credito non riescono a mantenere i costi.

Secondo Bancomat si tratterebbe di un'operazione vantaggiosa solo per coloro che pagano 3 euro di commissione. Per chi invece svolge operazioni a costo zero o a prezzi vantaggiosi, sarebbe un passo indietro. Molte banche in effetti offrono dei pacchetti molto vantaggiosi presso altri sportelli.

