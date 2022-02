mazzata-clienti-postepay,-arriva-la-tassa-sulla-carta-“vi-scaleranno-i-soldi-direttamente-dal-conto”.-cosa-fare-subito

Tutti i possessori di Postepay andranno incontro a un aumento del canone annuale. Questo è un anno molto difficile per gli italiani. Da due anni stiamo fronteggiando la pandemia che ha messo in ginocchio tantissime attività. Mentre i ricchi sono diventati ancora più ricchi, c’è chi ha perso tutto. Abbiamo assistito al fenomeno dello sciacallaggio, che sempre viene fuori nei periodi di crisi di un paese. Così tamponi e mascherine hanno raggiunto prezzi esorbitanti e sono diventati materiale indispensabile per poter vivere tranquillamente in questa società spaventata.

Tantissime attività hanno visto calare drasticamente i loro guadagni, altre hanno chiuso definitivamente. Dopo due anni di guerra, oggi vediamo aumentare i prezzi di qualsiasi cosa. Non solo la Postepay. Corrente, gas, anche il pane è aumentato e gli esercenti sono costretti ad alzare i prezzi. Le risorse stanno cominciando a diventare ancor più beni preziosi e con molta probabilità, purtroppo, questo è solo l’inizio. Viviamo in una società che si basa sull’apparenza, e soprattutto sul consumismo. Se non mostriamo la borsa firmata o i viaggi di lusso, non siamo nessuno.

Però potremmo dover dire ben preso addio a tutto questo benessere. Tornando alla Postepay, anche questa ha subito un aumento del canone annuale. L’aumento riguarda in particolar modo i possessori della carta nera, chiamata Evolution. Questa funge i compiti di un vero e proprio conto bancario. Si possono fare e ricevere bonifici, prelevare contanti, effettuare pagamenti online. Per il prelievo, questo è gratuito se effettuato in uno sportello della posta, mentre in un Bancomat viene aggiunta una commissione di due euro. Ma a quanto ammonta l’aumento annuale?

Il canone della Postepay finora è stato di 10 euro. A partire da quest’anno sarà di 13 euro. E non riguarda soltanto i nuovi possessori della carta, ma anche quelli che già la tengono e che vedranno scalarsi questi soldi direttamente dal conto. Non solo, a cambiare sono anche i costi di attivazione per i nuovi clienti. Infatti ad oggi per attivare la Evolution si pagheranno cinque euro per l’emissione della carta e 15 euro per la ricarica. Insomma, gli aumenti non riguardano soltanto le materie prime.

