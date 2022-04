Mazzata Maria de Filippi, Prof di Amici cacciato a metà del serale: “E’ imbarazzante e abominevole quel che è successo”

Chi segue Amici da tanti anni si ricorderà di certo di Luca Jurman. Stiamo parlando, per chi avesse la memoria corta, di uno dei vocal coach della trasmissione dal 2007 al 2011. In questi ultimi anni, Jurman è rimasto lontano dal mondo della tv. E per quanto riguarda il talent di Maria de Filippi si è limitato a svolgere il ruolo di osservatore esterno, con un occhio critico nei confronti di tutto quello che la scuola di spettacolo oggi offre al pubblico.

E Luca Jurman, per usare un eufemismo, non è esattamente soddisfatto di quello a cui ha assistito di recente ad Amici. Ecco perché il professionista si è sentito in dovere di pubblicare via social il suo personale sfogo. Le sue considerazioni arrivano proprio in concomitanza con la fase più delicata del programma, quella del serale e non sono certo amichevoli.

L’artista ce l’ha particolarmente a morte nei confronti della scelta, da parte della produzione, di dare la possibilità agli studenti di canto di Amici di inserire le famose “barre” all’interno di pezzi noti. Come saprete, sono ormai diversi anni che molti dei brani storici del panorama musicale italiano e internazionale vengono modificati dai concorrenti con l’aggiunta di strofe inedite. Una tendenza, questa, che è ormai praticamente diventata la regola.

Ma a Luca Jurman tutto questo non piace, proprio per nulla. Ecco dunque il commento inviperito del musicista su Facebook: “Trovo altresì imbarazzante e abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo! Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione! Parole molto dure, insomma, da parte di un artista che a quanto pare non è particolarmente fan di queste ultime sperimentazioni provate ad Amici , se così le vogliamo chiamare. Ma non è certo finita qui.

Sempre su Facebook, Luca Jurman ha anche avuto la possibilità di togliersi un sassolino dalla scarpa che si teneva da tempo. Rispondendo al commento di un utente che gli dava, in buona sostanza, del rosicone perché cacciato da Amici, Jurman ha voluto far chiarezza su un punto in particolare. Il suo abbandono del programma, infatti, non fu legato ad una scelta della produzione. Al contrario, fu lui stesso ad andarsene.

“Non mi ha buttato fuori nessuno da Amici, anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale, e se ti informi bene…non è stato nemmeno gradito dalla produzione il mio improvviso allontanamento” ha tenuto a precisare Jurman. Quel che è certo è che Luca Jurman ha assistito ad un lento e graduale peggioramento di una trasmissione che fino a qualche anno fa formava veri professionisti. E che oggi, più che altro, sforna “teen idol usa e getta”, almeno a suo dire.

