Mazzata Michelle Hunziker, Proprio lui beccato in un bacio con una collega famosissima. Lo scatto choc, Ecco chi è

Eros Ramazzotti ha condiviso momenti molto belli con una donna famosa che non è la sua ex moglie. Se Michelle Hunziker si separa da Tomaso Trussardi, ecco che tutti gli occhi si puntano sul famoso cantante. Del resto, le storie d’amore tra personaggi famosi ci appassionano sempre moltissimo. La loro poi è stata bellissima e travolgente e ha dato vita a canzoni che nessuno può dimenticare. Come Più bella cosa non c’è, singolo iconico che l’uomo dedicò proprio alla sua bella show girl. I due si incontrarono nel corso di un concerto e da quel momento non si sono più lasciati.

Una passione travolgente che li ha portati a trascorrere quella stessa notte insieme. E quando all’indomani Eros Ramazzotti non trovò la bella Michelle Hunziker nel suo letto, non perse tempo. Si mise in moto andando nel suo paese natale e chiedendo a ogni passante dove abitasse, fino a trovare finalmente la sua abitazione. Una storia che ci fa innamorare solo a sentirla. Desideriamo tutte un uomo che non si arrendi davanti alle difficoltà per giungere a noi. Un uomo che non abbia paura del sacrificio per dimostrarci quanto valiamo ai suoi occhi. E tra i due l’amore è stato forte e sincero. ( continua dopo la foto)

Ma non è durato e dopo anni d’amore i due hanno divorziato. Quel che bisogna ricordare, però, è che Michelle Hunziker nel periodo della crisi era assoggettata alla setta della maga Clelia, che controllava tutta la sua vita. La donna è riuscita ad allontanarla dai suoi affetti, e anche da alcuni suoi lavori. In quel periodo la show girl ha dovuto rinunciare a ruoli importanti come quelli in Zelig e Love Bugs. E anche il matrimonio con Eros Ramazzotti, dal quale era nata la loro primogenita Aurora, non ha retto. Proprio per questo tutti speriamo che sia giunta finalmente l’occasione giusta per un ritorno di fiamma.

Un riavvicinamento sicuramente c’è stato, dal momento che Michelle Hunziker ha cominciato a frequentare la stessa palestra di Eros Ramazzotti sotto suo consiglio. E’ così che la donna sta attraversando questo periodo difficile: gettandosi a capofitto nel lavoro e nello sport, in particolar modo nel karate, nuova disciplina che le ha indicato il cantante. C’è anche da dire, però, che lui è stato visto in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Stiamo parlando di Paola Iezzi, protagonista dello storico duo di Paola e Chiara, con cui ha condiviso diverse stories su Instagram mentre si trovavano in uno studio di registrazione insieme.

La complicità è evidente, salta agli occhi anche un bacio, ma è anche vero che i due sono amici da tempo e che magari stanno lavorando semplicemente a un progetto. Questo non lo possiamo ancora sapere, ma sappiamo che vedere Eros Ramazzotti in compagnia di un’altra donna ci toglie qualche speranza. Non solo, il famoso cantante ha anche accompagnato i suoi figli a scuola in compagnia della sua ex, Marica Pellegrinelli. Che ci sia con lei un ritorno di fiamma? Tutti sogniamo che l’amore con Michelle Hunziker torni a galla, ma tutti gli indizi sembrano dirci il contrario. Come reagirà la show girl?

