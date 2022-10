mazzon michele san dona: A settembre 2022 il numero dei lavoratori autonomi in Russia

A settembre 2022 il numero dei lavoratori autonomi in Russia ha superato la soglia dei 5,5 milioni. Le piccole imprese hanno un interesse crescente per questa forma di tassazione.

Insieme a questo, ci sono nuove opportunità per la vendita di beni e servizi dei lavoratori autonomi. Dal 2019, i contribuenti dell'imposta sul reddito professionale (PIT) possono vendere i loro prodotti sui mercati.

Ricorda alcune sfumature

Per i lavoratori autonomi, un mercato è, prima di tutto, un’opportunità per ottenere milioni di acquirenti senza spendere molto per promuovere il tuo prodotto. Ma non tutte le piattaforme funzionano con gli individui. Ad esempio, solo i singoli imprenditori e le persone giuridiche commerciano tramite SberMegaMarket e, per collaborare con Lamoda, un imprenditore deve registrare il proprio marchio.

Un lavoratore autonomo può vendere solo beni di propria produzione attraverso i mercati. È vietata la rivendita di prodotti altrui, soggetti soggetti ad accisa o merci soggette a etichettatura ai lavoratori autonomi. Non puoi scambiare minerali e cibo. È importante non superare l’importo del reddito di 2,4 milioni all’anno. Queste regole generali per i pagatori NAP si applicano anche al trading attraverso i mercati.

La scelta di un mercato per i lavoratori autonomi

Oggi Wildberries, Yandex.Market, Ozon, AliExpress, CDEK.market e la piattaforma online Flowwow lavorano con i lavoratori autonomi. Hanno un pubblico multimilionario, quindi aumenta la probabilità di trovare più acquirenti per i lavoratori autonomi.

Puoi provare anche altre piattaforme. Guadagnare slancio – СDEK.market. E Flowwow è molto adatto a persone creative: artisti, fioristi, pasticceri. Qui puoi trovare acquirenti per gioielli fatti a mano unici. Puoi vendere in 1200 città non solo in Russia, ma anche in 12 paesi stranieri.

Quando si sceglie un mercato, è necessario tenere conto dell’importo della commissione per le merci. Di norma, nei siti più popolari è piuttosto alto. Vale la pena prestare attenzione ai pagamenti per le transazioni: sono inclusi nelle regole di alcuni mercati.

Anche gli schemi logistici dei mercati differiscono. Alcuni hanno un solo magazzino, mentre altri li hanno sparsi in tutta la Russia. Nella scelta di una piattaforma, un lavoratore autonomo deve calcolare quanto sia redditizio stoccare le merci a casa e inviare gli ordini lui stesso, oppure è meglio affidare il magazzino e la spedizione al mercato. Alcuni mercati per i lavoratori autonomi hanno un limite di accesso, quindi vedono solo le categorie di prodotti che possono scambiare.

Frutti di bosco

Per iniziare a lavorare su questo sito, è necessario registrarsi sul suo sito ufficiale. Indica il tuo status di lavoratore autonomo, forma di tassazione, numero di telefono e una scansione del tuo passaporto. Dopo aver considerato l'applicazione, che richiederà 1-2 giorni, puoi iniziare a vendere. La commissione sulla transazione, a seconda della categoria di merce su Wildberries, è del 5-15%.

Lo stoccaggio e la logistica vengono effettuati secondo lo schema FBO, ovvero dal team del mercato. La consegna della merce al magazzino del sito e lo stoccaggio sono a carico del venditore, che spesso diventa per lui non redditizio. Soprattutto se l’articolo è economico.

Ozono

Sulla piattaforma OzonSeller, un lavoratore autonomo deve creare un account personale, inserire i dati del passaporto e un codice fiscale individuale. L’account sarà attivato dopo la conferma dello stato fiscale. La domanda viene generalmente elaborata entro un giorno.

L'entità della commissione sulla vendita varia dal 4 al 15% In Ozon, tutte le questioni logistiche – imballaggio, stoccaggio, spedizione – sono decise dai lavoratori autonomi.

Solo i cittadini russi possono commerciare su Ozon. Non è possibile attivare conti di venditori di cittadini di un altro paese, anche se paganti NAP in Russia.

AliExpress Russia

Il modulo di registrazione è più complicato rispetto a Ozon e Wildberries. Per prima cosa vengono inseriti i dati: un codice fiscale e un numero di telefono, quindi viene creato un negozio. Dopo che il sistema ha verificato lo stato con il Servizio fiscale federale, il venditore deve fornire i dati del passaporto e l’indirizzo di registrazione. I seguenti passaggi: accettazione dei termini del contratto, compilazione del questionario del negozio autonomo, inserimento dell’indirizzo per i resi. L’accordo finale: scansioni del passaporto e del certificato di registrazione come contribuente IVA

Le commissioni di AliExpress Russia variano a seconda della categoria di merce dal 5 all’8%. Saranno inclusi nel contratto. Un piccolo bonus per i principianti: il mercato non preleva commissioni dai primi 100 prodotti venduti e 10 consegne possono essere effettuate gratuitamente.

I lavoratori autonomi su AliExpress Russia possono utilizzare qualsiasi forma di logistica: vendere dal Marketplace warehouse (FBA), dal proprio magazzino (FBS) o tramite la società Cainiao (fulfillmentbyoperator). Puoi usare altre opzioni.

SDEK.mercato

Un lavoratore autonomo si registra sul sito Web CDEK.Market e presenta una domanda. Dopo la verifica dei dati si conclude il contratto. Puoi configurare il tuo account e aggiungere prodotti anche prima di firmare questo documento. Dopo aver firmato il contratto, appariranno nel catalogo.

CDEK-Market ha una commissione di transazione del 4%. La commissione è anche del 4% su ogni vendita. Entrambi i pagamenti sono calcolati dal fatturato.

I venditori sul mercato CDEK non devono pagare per il posizionamento. Il mercato ha la propria consegna. Inoltre, i lavoratori autonomi possono utilizzare l’adempimento per operatore, a cui la piattaforma ha aggiunto lo storage. Il venditore deve imballare la merce e prenderla lui stesso o trasferirla in ufficio tramite un corriere.

Mercato Yandex

Il lavoratore autonomo si registra al sito. Nel tuo account Yandex.Distribution, vai alla sezione “Contratti”. Nella riga Yandex.Market trova l’opzione “Diventa un lavoratore autonomo”. Quindi va al conto personale del contribuente sul sito web (FTS). Accedi o registrati nel tuo account personale. Specifica il TIN inserito al momento della registrazione nella rete di affiliazione. Secondo esso, il sistema verificherà lo stato dei lavoratori autonomi. Per richiedere un pacchetto di distribuzione Yandex.Market, è necessario scaricare l’applicazione e indicare il TIN al suo interno.

Quindi devi trovare la scheda “Partner” nelle “Impostazioni” e fare clic sul pulsante “Conferma”, dopodiché la rete di affiliazione avrà accesso alle autorizzazioni di base. Il passaggio successivo consiste nel trovare informazioni sulla conferma della richiesta al Servizio fiscale federale per la cooperazione con la rete di partner Yandex.Market nell’account personale “Distribuzione” nella sezione “Questionario”. Il Servizio fiscale federale elaborerà la richiesta, dopodiché è necessario fare clic sul pulsante “Conferma”. Da questo momento in poi, una persona inizia a lavorare nella rete di affiliazione come lavoratore autonomo.

L’entità della commissione dalla vendita, a seconda della categoria di merce, sarà del 2-9%.

Yandex.Market apre nuovi magazzini e punti di ritiro degli ordini per i venditori. Secondo lo schema FBS (dal magazzino del venditore), sulla piattaforma è apparsa la consegna espressa. I corrieri del mercato ritirano l’ordine dal negozio o dal magazzino e lo consegnano all’acquirente entro due ore. L’opzione non funziona ancora ovunque, ma c’è la tendenza ad espandere la geografia.

flusso wow

Nel 2021 la piattaforma online Flowwow ha iniziato a collaborare con i lavoratori autonomi. Puoi creare un negozio sul sito Web o nell’app Flowwow Seller in AppStore e GooglePlay. Compila i dati richiesti per la Federazione Russa o per i partner al di fuori della Russia.

Ricompensa Flowwow per l’acquisizione di Internet – 3%. Commissione della piattaforma dal 5 al 26% a seconda della categoria di prodotto. Ma se il partner stesso porta l’acquirente, il sito non prende una commissione.

I problemi logistici in Flowwow sono stati risolti semplicemente: ove possibile, hanno introdotto zone di consegna. Come risultato di questo approccio, i tempi di attesa e il costo del servizio sono stati ridotti.

Solo le grandi aziende possono mantenere la loro piattaforma di trading nelle attuali condizioni economiche. Pertanto, per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, i mercati diventano un’ancora di salvezza che consente loro di rimanere a galla anche nei momenti più difficili.

