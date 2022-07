MBE stringe una partnership con BNP Paribas per il finanziamento dei costi di start-up dei nuovi Centri

Oggi mettersi in gioco e diventare imprenditore come affiliato MBE è ancora più facile grazie all’accordo, stipulato dalla Rete con BNP Paribas Leasing Solutions per finanziare i costi di startup di apertura di un nuovo Centro servizi.

MAIL BOXES ETC. ha sede in Italia e facilita in tutto il mondo l’attività di imprenditori e privati grazie alle soluzioni di e-commerce, spedizione, logistica, marketing e stampa.

Ha siglato un accordo con BNP Paribas Leasing Solutions, leader nel leasing in Italia e presente in oltre 20 paesi.

Si tratta di un passo concreto per accelerare lo sviluppo dell’imprenditorialità, grazie all’importante contributo riservato a chi desidera avviare in franchising una propria attività MBE.

La partnership tra le due aziende prevede infatti la possibilità di richiedere sia il finanziamento del 100% del Canone di Affiliazione MBE, sia leasing e locazione operativa per i beni necessari all’avvio concreto del Centro.

Ciò evitando l’acquisto e rendendo così più semplice la costituzione di un piano finanziario snello per gli aspiranti affiliati. Non solo: il leasing garantisce alle imprese ampia flessibilità e soprattutto importanti vantaggi fiscali, grazie alla deducibilità dei canoni.

“La collaborazione con BNP Paribas Leasing Solutions rappresenta un importante traguardo per lo sviluppo della Rete MBE– afferma Daniele Simone, Direttore Commerciale e Sviluppo Rete di Mail Boxes Etc. -, un’opportunità concreta per le aspiranti Imprenditrici e Imprenditori che, grazie ai vantaggi economici previsti, a una costante formazione e a strumenti digitali all’avanguardia potranno agevolmente avviare un nuovo Centro MBE”.

“Per noi, accordi di questo genere realizzano almeno due grandi obiettivi che sempre ci prefiggiamo. dichiara Philippe Desgeans, Country Manager di BNP Paribas Leasing Solutions Italia Il primo è allargare costantemente i nostri ambiti d’azione e d’interesse; il secondo è assistere sempre di più da vicino la medio-piccola imprenditoria italiana, che anima il Paese e a cui possiamo fornire grande supporto con le nostre soluzioni”.

“Siamo molto contenti di aver contribuito alla realizzazione dell’Accordo Quadro tra MBE e BNP Paribas Leasing Solutions, attraverso un accurato processo di analisi del franchise format e della Rete MBE” osserva Fabrizio Mantovani, Founder di YouBusiness Network, consulente per la partnership.

Anche grazie ad accordi strategici di questo tipo MBE punta ad incrementare i 570 Centri Servizi già operativi in Italia e a sviluppare pienamente il potenziale del territorio con nuove aperture.

Veri punti di riferimento sul territorio per soluzioni di e-commerce, spedizioni, logistica, marketing e stampa.