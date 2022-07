MBE Worldwide acquisisce World Options

MBE Worldwide (MBE) acquisisce la quota di maggioranza di World Options, azienda del Regno Unito che fornisce servizi di spedizione e logistica con oltre 120 franchisee e agenti nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Paesi Bassi e Belgio.

MBE è una piattaforma leader a livello mondiale nell’offerta di soluzioni in ambito e-commerce, spedizioni, logistica e servizi di stampa e marketing a supporto di PMI e privati.

Nel 2021 MBE ha servito più di 1 milione di clienti nel mondo generando un fatturato aggregato pari a € 1,01 miliardi (US$ 1,2 miliardi), attraverso i suoi oltre 2.900 Centri Servizi in 53 Paesi, e circa € 24 miliardi (US$ 28,5 miliardi) di ricavi lordi di vendita intermediati attraverso le soluzioni per e-commerce PrestaShop.

World Options è un’azienda che fornisce servizi di spedizione e serve oltre 10.000 PMI in tutte le loro esigenze di spedizione, dai piccoli pacchi alle merci voluminose, sia a livello nazionale che internazionale.

Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo strategico nel percorso di crescita di MBE Worldwide, permettendo di aggiungere una squadra di imprenditorie professionisti orientati alle vendite.

Si rafforza così il posizionamento competitivo dell’azienda come piattaforma commerciale e logistica al servizio delle imprese.

“World Options è un’eccellente aggiunta strategica per MBE grazie al suo modello di business orientato all’imprenditorialità, incentrato sulle persone e sul servizio al cliente, che si adatta perfettamente al business e alla cultura di MBE.

Vogliamo continuare a rafforzare la nostra piattaforma integrata, sia fisica che digitale, per supportare la crescita dei nostri clienti” ha dichiarato Paolo Fiorelli, Presidente e Amministratore Delegato MBE.

“Questo è uno sviluppo entusiasmante per World Options” ha affermato Stewart Butler, CEO e fondatore.

“Unire le forze con MBE crea opportunità uniche per far crescere la nostra attività a beneficio dei nostri imprenditori e dei nostri clienti, con colleghi che hanno grande competenza nella gestione di una rete di imprenditori basata sul franchising.”.