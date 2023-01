MC Daniel e MC Mirella se apresentam em pré-carnaval em Ribeirão Preto, SP; veja como comprar ingressos

Evento está marcado para a noite de sábado (4) e madrugada de domingo (5) na Santa Uzina Eventos. Valor da entrada vai de R$ 140 a R$ 290. MC Daniel e MC Mirella se apresentam este final de semana em Ribeirão Preto, SP

Os cantores MC Daniel e MC Mirella se apresentam neste sábado (4) no bloco de pré-carnaval O Foco é o Bloco, em Ribeirão Preto (SP). Ao todo, são mais de 13 atrações no evento, que começa a partir das 23h e se estende até as 7h de domingo (5).

Além dos MCs, também vão se apresentar o Mega Baile do Areias, Ventura , Turin, In’brazza, Malibeats, Murilow, Vindaz, Kess, Belini, Baffa, Diego Melo, Damasceno e Samba 71.

Ingressos

Os valores dos ingressos variam entre R$ 140 até R$ 290 e podem ser adquiridos no site DuoTicket. Também é necessário levar um quilograma de alimento não perecível ou R$ 5 para doações.

A meia entrada é válida apenas para estudantes, pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência.

Camarote: R$ 290,00

Camarote meia entrada: R$ 220,00

Pista: R$ 220,00

Pista meia entrada: R$ 140,00

O Foco é no Bloco apresenta 15 cantores de diversos estilos

Open bar

Vodka

Cerveja

Refrigerante

Água

Gin

Energético

Corote

Catuaba

Camarote

Açaí

Comida mexicana

Palheiros

Tequila

Algodão doce

Corote Ice

Localização

O bloco de Carnaval será realizado na Santa Uzina Eventos, localizada na Rodovia Mario Donegá, Km 2 , Ribeirão Preto, sentido a cidade de Dumont (SP).

