MC Pipokinha tem participação cancelada em festival após ataque a professores

Artista debochou do trabalho e dos salários dos professores nas redes sociais. Spotted Festival, de Natal, teve início na UFRN e disse não compactuar com personagens que 'excedem o bom senso'.

O Spotted Festival anunciou nesta quinta-feira (9) que a artista MC Pipokinha não vai mais se apresentar no evento, que acontece no dia 5 de agosto em Natal.

A participação da cantora foi cancelada por conta de ataques feitos por ela a professores em uma rede social na segunda-feira (6).

Em nota, o Spotted disse não “compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso” ao anunciar a saída da artista do line-up.

“Das últimas semanas pra cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores”, citou a nota.

O idealizador do evento, Rodrigo Machado, disse ao g1 que o festival contratou a cantora diante do crescimento dela desde o fim do ano passado. Mas que no início deste ano, algumas ações da artista fizeram a organização repensar.

“Passamos a observar como uma possível estratégia de engajamento que alguns personagens da internet tomam para si, que é o de criar polêmicas para ter retorno de alcance”, contou Rodrigo.

A declaração contra os professores feita nesta semana fez o festival tomar a decisão de tirá-la das atrações. “Esta semana ela fez uma declaração absurda sobre professores e isso foi o limite, pois nos afeta diretamente. Somos um evento que nasceu a partir de uma iniciativa realizada na UFRN, uma das melhores universidades federais do país”, disse o idealizador do evento.

“Em nossa equipe temos professores, temos amigos próximos que são professores e o nosso ideal como festival é o de democratizar a cultura, a música e a arte. As declarações dela foram totalmente o oposto disso e em nossa visão não era algo feito por uma ‘personagem’, era a própria intérprete ali menosprezando o ambiente acadêmico”, completou.

Ataque aos professores

Em resposta a um fã no Instagram, MC Pipokinha debochou do trabalho e dos salários dos professores. Ela chegou a dizer que ganhava até R$ 70 mil em um show e comparou o valor ao rendimento dos trabalhadores da área da educação.

“Ser professora tem que amar muito a profissão, porque ouve desaforo dos filhos dos outros, tem nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado pra c… só de ser um professor”, disse a cantora.

“Meu baile está R$ 70 mil: 30 minutinhos no palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito”, completou.

Ao justificar o cancelamento, o Spotted Festival lembrou que o evento começou no ambiente acadêmico, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e tendo universitários como público-alvo.

“Nosso festival nasceu em um ambiente acadêmico, foi acolhido pela UFRN, seus estudantes, e ganhou projeção nacional durante esses quase 10 anos de existência”, citou a nota.

Veja nota completa abaixo:

