MC Pipokinha tem show cancelado em Balneário Camboriú após fala sobre professores

Anúncio foi feito no Instagram da casa de shows The Grand, onde ela se apresentaria em 31 de março. Festival em Natal já havia cancelado a partição da cantora na quinta-feira. MC Pipokinha

Divulgação / Instagram da artista

MC Pipokinha teve o show em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, cancelado nesta sexta-feira (10) após falas da artista sobre professores viralizarem na web (relembre abaixo).

O anúncio foi feito no Instagram da casa de shows The Grand, onde ela se apresentaria em 31 de março. Um festival em Natal (RN) já havia cancelado a partição da cantora na quinta-feira (9).

Em nota, o estabelecimento afirmou que “o comportamento e falas da cantora, exibidos nas últimas semanas, não condizem com as políticas da casa” (manifestação completa no final do texto).

“A The Grand preza pelo bem estar e faz um entretenimento do jeito que deve ser e não seria justo com vocês deixar esse ‘show’ continuar”, destacou a casa na legenda da publicação.

O estabelecimento informou que o valor do ingresso poderá ser estornado, mas clientes que quiserem poderão usá-lo na nova programação prevista para a data.

O g1 SC tentou contato com a artista, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

Ataque a professores

MC Pipokinha debochou do trabalho e dos salários dos professores em resposta a um fã no Instagram.

“Meu baile está R$ 70 mil: 30 minutinhos no palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito”, afirmou.

“Ser professora tem que amar muito a profissão, porque ouve desaforo dos filhos dos outros, tem nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado pra c… só de ser um professor”, disse a cantora.

Nota do estabelecimento

Nós, da The Grand (TG), viemos informar o cancelamento do show da MC Pipokinha que seria realizado no dia 31 de marco em Balneário Camboriú. A decisão partiu, após a repercussão na mídia e nas redes sociais, de comportamento e falas da cantora, exibidos nas últimas semanas, que não condizem com as políticas da casa.

Nosso time acompanhou o desenvolvimento da artista desde 2022, em um ambiente altamente engajado, seguido de memes e diversão. Com base nisso, e atendendo aos diversos pedidos para trazê-la para a TG, anunciamos a atração em janeiro de 2023.

Ainda, acompanhando as declarações e ações da Pipokinha, ante a ocorrência de fatos que podem ser interpretados como contrários à lei, constatamos que, de forma alguma, as situações que a cercaram nos últimos dias não condizem com o que acreditamos.

Desta forma, tentamos contato com a produção da artista, ainda no início do mês, para solicitarmos o cancelamento do contrato, mas sem que obtivéssemos resposta, razão pela qual nosso corpo jurídico está dando os provimentos necessários ao caso.

