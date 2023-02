‘Me dá a chave, você vai morrer’: câmera de carro flagra momento em que homem é assaltado no Centro de Limeira; VÍDEO

Crime foi praticado por dois adolescentes, um deles de 14 anos, que foi identificado, ouvido pela polícia e liberado para sua mãe. O outro jovem não foi localizado. Vídeo mostra momento em que idoso é ameaçado e roubado por 2 adolescentes em Limeira

Uma câmera de segurança instalada no carro da vítima flagrou o momento em que ela é assaltada, em Limeira (SP). O crime teve a participação de dois adolescentes, um deles de 14 anos.

As imagens mostram inicialmente um homem de 64 anos, que aguardava a chegada de um amigo quando foi surpreendido pelos menores.

“Dá a chave, eu quero a chave, eu quero a chave. Você vai morrer, vai morrer”, diz um dos assaltantes.

Na sequência, é possível ver que a vítima não consegue pegar a chave do carro. “Eu não sei onde está. Eu não sei.”

Momento em que vítima é abordada pelos assaltantes em rua de Limeira

Um dos assaltantes ficou com o celular da vítima. As ameaças continuaram até que o amigo da vitima chamou a polícia. Assustada, a dupla fugiu.

O assalto foi no domingo (5) à tarde no Centro de Limeira, mas a EPTV, afiliada da TV Globo, teve acesso às imagens nesta quarta-feira.

Na terça-feira (7), um dos assaltantes foi identificado pela polícia. O adolescente, de 14 anos, prestou esclarecimentos na delegacia e foi liberado na presença da sua mãe. O outro ainda não foi localizado. O caso segue em investigação e vai ser encaminhado para o Juizado da Infância e Juventude.

