‘Me sentindo adorável’: Veja como está a menina Raquel seis anos após virar meme.

A menina Raquel Marques Silva tinha apenas 6 anos quando virou um meme nacional em 2017, após o vídeo de uma entrevista que ela concedeu à TV Vanguarda, em São José dos Campos (SP), viralizar nas redes sociais. Com o bordão “me sentindo adorável”, ela conquistou o carinho dos internautas. Seis anos depois, já adolescente, a jovem voltou a viralizar e conta que o meme mudou a vida dela.

“A reportagem me ajudou a fazer amigos e até hoje estou fazendo amizades por conta disso. Me ajudou bastante, me sinto acolhida, querida, sinto que o povo quer me ver feliz. Sou muito agradecida”, disse.

Na época, Raquel deu uma entrevista contando sobre como estava se sentindo no primeiro dia de aula no 1º ano do ensino fundamental. A espontaneidade e a felicidade que mostrou ao iniciar a vida estudantil cativou o público.

“Era meu sonho estudar em uma escola grande com carteiras uma na frente da outra. Tô me sentindo adorável, quase chorei na hora que entrei aqui”, contou a estudante na entrevista em 2017.

‘Me sentindo adorável’, menina de São José vira meme nacional

Fotos e vídeos com esse trecho da entrevista foram compartilhados milhares de vezes nas redes sociais. Em um único dia, uma postagem com a reportagem chegou a bater mais de 400 mil visualizações e Raquel até participou dos programas matinais da TV Globo, como o Encontro, que era apresentado por Fátima Bernardes.

“Foi um choque, porque eu não sabia, não imaginava que ia virar meme, ir na Fátima”, disse.

Segundo a mãe da adolescente, a família até tentou esconder a fama da Raquel, por ela ser muito nova, brincando como se o sucesso da entrevista fosse apenas entre os familiares e amigos, mas tiveram que contar, porque sempre que saiam de casa virava uma sessão de autógrafos e fotos.

“A gente segurou essa informação, para ela não se sentir exposta, mas nas escolas todos os amiguinhos queriam tirar foto, ficar perto. Naquela época, até andar no shopping era uma coisa difícil, de dez em dez passos tinham pessoas querendo conhecê-la, tirar fotos, pedir autógrafos”, explicou Ana Karolina Marques.

Atualmente, Raquel tem 12 anos e está cursando o 7º ano do ensino fundamental. A adolescente voltou a viralizar, após fazer um vídeo contando como estava sendo o primeiro dia de aula de 2023.

No vídeo, ela mostra o reencontro com os amigos, professores e diz estar se sentido adorável. O vídeo bateu 500 mil visualizações e mais de 100 mil curtidas em uma rede social.

Futura professora

Quando criança, Raquel dizia que sonhava estar em uma escola grande, cheia de carteiras e alunos. O sonho que tem para o futuro é o mesmo, só que ao invés de estar na escola como aluna, ela quer ser professora.

“Quando eu era pequena queria ser cantora, atriz, um monte de coisa aleatória, mas amadureci e vi que não posso ser tudo de uma vez. Como gosto de ensinar, explicar e falar, quero ser professora”, disse.

A inspiração de Raquel são dois tios e também todos os professores que teve ao longo da vida e a apoiaram.

“Eu tenho dois tios professores. Eles trabalham bastante, falam que é uma profissão legal, mas que tem que se empenhar bastante. Eu gosto muito de matemática, exatas, então acho que quero seguir essa área como professora”, afirmou.

Mesmo ainda no papel de aluna, Raquel acaba ensinando os amigos e colegas, usando a influência que tem a favor da educação. Segundo a mãe, por jovem ser conhecida pelo meme e querida entre os alunos, a própria escolas pública onde ela estuda pede para Raquel gravar vídeos educativos, ensinando o passo a passo de como usar a plataforma da escola ou pedir o vale-transporte, por exemplo.

“A escola aproveita a influência e esse dom que ela tem de falar, ser espontânea, gostar de ensinar, para fazer vídeo. Na época da pandemia, como alguns alunos tinham aulas em casa e não sabiam mexer na plataforma, a escola pediu para gravar vídeo ensinando e foi um sucesso. Ela já fez também o passo a passo para solicitar vale-transporte, etc”, contou a mãe da jovem.

Apesar disso, diz que apoia o sonho da filha e acredita que ela tenha um dom para a educação.

“Eu enxergo a Raquel como uma professora diferenciada, que vai usar esse lado de ser engraçada, espontânea, para trazer os alunos para perto dela, deixar o ensino mais didático e eles interessados pela matéria”, contou.

Raquel ao lado da mãe, Karolina.

Carinho e críticas

Apesar de todo carinho que recebe na internet, a mãe de Raquel conta que por se tornar meme, a menina chegou a sofrer com críticas e mensagens de ódio, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente.

“Falaram muito mal dela ter o cabelo pintado, falavam que ela era metida por causa do meme, que se achava. Nas redes, criticaram até o fato dela querer ser professora. O importante é que a Raquel tem um jeito de ser muito dela, não se importa com o que as pessoas falam”, disse Karol.

“Digo que para se alguém sofrer bullying, busque ajuda da família ou um responsável da escola. Minha mãe me ajuda bastante e eu estou junto dela para conquistar meus sonhos. Se você não acreditar em você e nos seus sonhos, ninguém vai fazer isso por você. Você mesmo tem que confiar”, afirmou a adolescente.

Felizmente, Raquel conta que a maior parte das mensagens e cumprimentos que recebe são de pessoas que gostam dela e que têm carinho pela memória da infância que virou meme.

“Obrigada a todo mundo que me apoiou e me deu energia positiva, que essas pessoas tenham muita felicidade na vida delas. Elas me fazem acreditar que consigo, que posso e me fazem seguir em frente”, contou.

