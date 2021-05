Medaglioni Di Gamberetti E Salmone | Deliziosi E Particolari

Medaglioni di gamberetti e salmone, un antipasto d’effetto e molto gustoso da portare in tavola, buonissimo e delicato.

Medaglioni di gamberetti e salmoneLa pietanza che sto per mostrarvi é davvero fantastica e incredibile, ideale per conquistare grandi e piccini, i Medaglioni di gamberetti e salmone, tutto il profumo del mare in un pasto invitante e delizioso e invitante da accompagnare a verdure o salse che preferite. Gustosi gamberetti insaporiti con un preparato di aromi e limone accompagnati con l’inconfondibile sapore del salmone affumicato, insomma un tortino semplicissimo da realizzare e in pochissimo tempo, che vi aiuterà a iniziare un invitante cena o pranzetto di famiglia. Indicati anche come secondo piatto, accompagnati con patate al forno per esempio, oppure verdure grigliate, insomma un pó di fantasia e il piatto sarà sensazionale. Prepariamolo dunque insieme, seguendo le semplicissime indicazioni di seguito riportate e gli ingredienti per realizzare in modo sprint questa bontà.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Medaglioni di manzo alla salvia | Gustosi e profumati con rosmarino e timo

Oppure: Medaglioni di patate e piselli, una bontà di finger food

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 15 minuti

Ingredienti per circa 8 medaglioni

300 g di gamberetti 300 g di salmone affumicato Sale q.b Pepe q.b Timo q.b Olio extravergine di oliva q.b 1 limone 1 cucchiaio di salsa di soia Preparazione dei Medaglioni di gamberetti e salmone Per realizzare questa deliziosa pietanza, iniziate col pulire i gamberetti, ( vi ricordo che i 300 g dovranno essere il peso dei gamberetti dopo averli puliti) eliminate la testa, le interiora e il guscio, versateli in un mixer e tritateli grossolanamente. Aggiungete ad essi anche il salmone affumicato e date un ulteriore tritata, versate poi tutto in una ciotola capiente e tenete da parte.

gamberettiTagliate un limone in due parti e spremetelo ricavandone il succo, filtratelo per eliminare eventuali semi e polpa e versatelo nella ciotola insieme ai gamberetti e il salmone, incorporate poi il timo, sale, pepe un pó di olio extravergine di oliva, mescolate per bene e infine aggiungete la salsa di soia per dare un tocco eccezionale e gustoso.

Trasferitevi su un ripiano e con l’aiuto di un coppapasta della dimensione che preferite, versate qualche cucchiaio del preparato all’interno pressando leggermente la superficie, quindi una volta compattato scottatelo in padella per un paio di minuti rigirandolo a metà cottura, dopodiché sistematelo in una teglia rivestita da carta da forno e irrorate con un pó di olio, procedete in questo modo anche con gli altri medaglioni, fino alla fine del preparato.

salmone affumicatoPreriscaldate il forno in modalità ventilato a 180 gradi e infornate i vostri medaglioni, lasciandoli cuocere per circa 10/12 minuti. Terminato il tempo indicato, sfornate e impiattate, accompagnateli poi con verdure o salse a vostra scelta e il piatto è pronto. Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.

forno