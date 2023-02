Média móvel de casos de Covid-19 no Alto Tietê registra alta de 106% em duas semanas

No entanto, a média de mortes está em 0, assim como há 14 dias. Região não notificou mortes pela doença desde a sexta-feira (23). Sars CoV-2, o novo coronavírus causador da Covid-19

Foto: Mayo Clinic

A média móvel de casos de Covid-19 no Alto Tietê registrou um aumento de 106% em duas semanas. O índice ficou em 91 nesta segunda-feira (27) e estava em 44 há 14 dias. Já a média de mortes está em 0, assim como há duas semanas.

A região confirmou 408 novos casos conhecidos de novo coronavírus nesta segunda. No acumulado, a região registra 231.777 infecções pela doença desde o início da pandemia.

O Alto Tietê não notifica mortes pela doença em relação ao balanço do dia 23, de acordo com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Com isso, desde o início da pandemia a região contabiliza 6.104 vítimas fatais da doença.

Em Suzano, a média móvel de casos teve aumento: está em 15 nesta segunda e estava em 7 há 14 dias. Já a média móvel de mortes no município ficou em 0, mesmo número registrada há duas semanas.

Segundo o Condemat, os dados de Salesópolis são do dia 23 de fevereiro.

