Mediaset, cambia tutto ‘per forza’: non lo vedremo più in tv in prima serata

Mediaset, cambia tutto: non lo vedremo più in tv in prima serata, adesso è proprio ufficiale, di chi stiamo parlando? I dettagli.

Bruttissimo colpo per i telespettatori delle reti Mediaset: non lo vedremo più in prima serata. A darcene conferma, purtroppo, è stato proprio il diretto interessato. In una sua recentissima intervista a “Quotidiano Nazionale”, il personaggio televisivo ha informato tutti i suoi ammiratori dei suoi prossimi impegni lavorativi. E, purtroppo, ha confermato la sua totale assenza dal noto programma televisivo. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbe che, a partire da Settembre, l’amato personaggio è parecchio impegnato dal punto di vista lavorativo. Ed è proprio per questo motivo che è “costretto” a rinunciare al programma in cui l’abbiamo visto per circa due anni. Di che cosa stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, cosa sta per cambiare molto presto?

Ebbene: stiamo parlando proprio di Pupo, l’amatissimo opinionista della quarta e quinta edizione del GF Vip. Cos’è successo? E, soprattutto, a cosa fa riferimento? Scopriamolo!

Mediaset, cambia tutto: la notizia è definitiva, è ufficiale

La conferma è definitiva: Pupo non sarà uno dei prossimi opinionisti del GF Vip. Appurato che Alfonso Signorini e il suo incredibile staff sono già al lavoro per la prossima edizione del reality, sembrerebbe proprio che il “pezzo da novanta” di queste due ultime edizioni non potrà più presenziare in diretta televisiva. A darcene notizia, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. Intervistato da “Quotidiano Nazionale”, il famoso cantante ha confermato la sua assenza dal noto e seguitissimo programma di Mediaset. Cos’è successo?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: perché Pupo non sarà più un opinionista del GF Vip? Da quanto si apprende, sembrerebbe che, da Settembre prossimo, il cantante sarà impegnato con i suoi nuovi tour. E, purtroppo, questi non gli permetteranno di essere a Cinecittà. Insomma, una grandissima perdita per il reality di Canale 5, i suoi concorrenti e tutto il suo pubblico. Anche se siamo certi che, a suo modo, Pupo farà sentire ugualmente la sua presenza in studio.

