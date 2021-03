mediaset-clamoroso:-arriva-lo-stop-improvviso-a-uomini-e-donne.-maria-parte-con-un-nuovo-programma,-ecco-quale

Con l’arrivo della primavera si conclude la stagione invernale di Mediaset e, con un aprile tutto casalingo alle porte, l’Italia si domanda cosa il palinsesto avrà in serbo per lei. In particolare su Canale 5, che riesce a tenere i telespettatori incollati alla televisione tra reality, Maria De Filippi, Barbara D’Urso e fiction straniere. Cosa faremo adesso che i volti principali della rete prenderanno le loro guadagnate vacanze? Mentre il lunedì e il giovedì sera attendiamo con trepidazione che i naufraghi de L’Isola dei Famosi ci tengano compagnia, mentre il sabato tifiamo per uno dei talenti di Amici, cosa guarderemo il resto del giorno?

Partiamo dalla mattina. Il primo cambiamento previsto da Mediaset per la programmazione di Canale 5 sarebbe proprio dopo il Tg 5 delle 8. Voci di corridoio dicono che il periodo estivo sarà anche un periodo di prova per Elisa Isoardi, approdata sulla rete (sull’isola di Ilary Blasi) dopo aver abbandonato la concorrente Rai. La famosa presentatrice sta cercando di farsi conoscere dal suo nuovo pubblico tramite il reality, ma si dice che appena uscita la aspetta un nuovo show da condurre in mattinata. La notizia non è ancora stata ufficializzata e nell’attesa possiamo ipotizzare altro.

In mancanza della nuova trasmissione della Isoardi, sicuramente Mediaset opterà per i soliti documentari mattutini fino alle 11:00 e per le repliche di Forum. Il primo pomeriggio di Canale 5 vedrà la fine di Uomini e Donne e sarà dedicato alle fiction. Continuano Beautiful e Una Vita, mentre termina Day Dreamer. Ma le fans del bellissimo Can Yaman non devono disperare perché l’attore e avvocato turco tornerà a deliziare i loro occhi con un’altra soap. In un primo momento si era parlato di Inadina Aks, serie del 2015 che segnò il debutto di Can sul piccolo schermo in Turchia. Ma i diritti non sono stati più acquistati dalla rete.

Inadina Ask, quindi, non verrà trasmessa in estate su Canale 5 ma in compenso Mediaset ha già acquistato i diritti per Mr Wrong. In questi giorni sono iniziati i lavori di doppiaggio della serie in cui Can Yaman veste i panni di un aitante “sciupafemmine” che farà perdere la testa ad un bel po’ di donne. Con molta probabilità la fiction andrà in onda proprio durante la pausa estiva, dopo la conclusione di Day Dreamer e Can Yaman rimarrà uno dei volti di punta della rete. Le soap lasciano poi lo spazio ai film romantici con i sempreverdi cicli prodotti dalla tv pubblica tedesca.

Passiamo al palinsesto serale. La Mediaset ha previsto per il game show del preserale delle puntate inedite di Avanti un Altro, quelle famose che sono state registrate prima del lock down del 2020 per non essere mai mandate in onda. Nell’estate del 2021 è giunto il momento e Paolo Bonolis potrà finalmente vedere il suo operato in televisione. Dopo il gioco a quiz, ci sarà Paperissima Sprint. Per l’estate 2021 potremmo veder ritornare sulla rete di Pier Silvio Berlusconi Enrico Papi, mentre potrebbe essere previsto un altro passaggio dalla Rai, quello di Salvo Sottile. Inoltre per chi sarà in astinenza da programma di Maria de Filippi, arriverà a giugno anche Temptation Island e molto probabilmente anche un nuovo format sempre targato Fascino che sorprenderà tutti. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Mediaset clamoroso: Arriva lo stop improvviso a Uomini e Donne. Maria parte con un nuovo programma, Ecco quale proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.