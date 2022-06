Mediaset e Rai, a settembre cambia tutto. Maria lascia Amici e fa un nuovo reality. Selvaggia fuori da Ballando. Le novità

A breve usciranno i prossimi palinsesti Mediaset e Rai, ma Davide Maggio, sempre molto informato di quello che accade nel mondo del piccolo schermo, ci anticipa già come potrebbe essere la prossima stagione televisiva. Ormai tutti i programmi che ci tengono compagnia durante il lungo inverno sono terminati e hanno lasciato il posto ai loro sostituti estivi. Ma per settembre sembra essere già tutto (o quasi) pronto. Cominciamo con Barbara D’Urso, che tornerà nei pomeriggi del quinto canale con Pomeriggio 5. Ma ancora non si hanno conferma riguardo La pupa e il secchione show.

Quasi pronto il cast del Grande Fratello Vip, mentre sono stati smentiti i rumors riguardo i nuovi opinionisti: eliminati dall’elenco i nomi di Malgioglio e Lear, Argento e Morgan. Facciamo un salto in Rai, precisamente sul secondo canale, dove Simona Ventura e Paola Perego saranno al timone di Citofonare Rai 2. La Perego era anche desiderata dalla Mediaset per tornare a condurre La Talpa, che verrà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Ancora ignoto il nome del presentatore. Che la Queen Mary possa rivolgersi ancora a Filippo Bisciglia, uscito dal palinsesto insieme con Temptation Island?

Intanto, a Ballando con le Stelle manca una importante firma in giuria, quella di Selvaggia Lucarelli. Anche sui social la giornalista ha lasciato qualche indizio che fa pensare a un suo addio al talent show di Milly Carlucci. Ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Anche a Tv 8 c’è aria di novità. Torna Music Farm e per la sua conduzione la rete è in trattativa con Nicola Savino, oggi impegnato come opinionista a L’Isola dei famosi di Ilary Blasi. Anche il reality in Honduras tornerà, sempre dopo il Grande Fratello Vip, nel 2023. Dopo il successo di quest’anno la Mediaset ha deciso di puntare ancora una volta sullo show.

La domenica pomeriggio della Mediaset sarà uguale a quella di quest’anno, con Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin che si ritroveranno ancora una volta a scontrarsi con la Domenica In di Mara Venier. Mentre il sabato pomeriggio tornerà Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio. Proprio in questo periodo la cantante sta registrando le nuove puntate. Il cast di Tu sì que vales tornerà al completo. L’unico nome che non è stato ancora riconfermato è quello di Giulia Stabile, la new entry dell’ultima stagione, ballerina su cui Maria De Filippi ha deciso di puntare molto.

Per il momento le anticipazioni Mediaset sono terminate. Una bella novità riguarda la Rai: solo pochi giorni fa Amadeus ha annunciato il nome della sua co-conduttrice per la prima e ultima puntata del Festival di Sanremo 2023. Si tratta di Chiara Ferragni, che per la prima volta si affaccia al mondo del piccolo schermo. A quanto pare il direttore artistico ha provato a convincerla sia nel 2021 che nel 2022, ma solo adesso ci è riuscito.

Una notizia che ha già diviso in due il pubblico italiano: c'è chi è entusiasta di vedere l'imprenditrice digitale in questa nuova veste, chi pensa che non potrebbe regalare nulla di interessante a un evento significativo come Sanremo.

L’articolo Mediaset e Rai, a settembre cambia tutto. Maria lascia Amici e fa un nuovo reality. Selvaggia fuori da Ballando. Le novità proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.