mediaset-fa-il-colpaccio:-la-talpa-torna-nel-2022-su-canale-5

Con un annuncio a sorpresa Piersilvio Berlusconi ha rivelato che Mediaset si è assicurata i diritti italiani per il reality La Talpa.

Un po’ come accade per il calcio, anche per la tv ed i suoi palinsesti questo è un periodo di contrattazioni, rinnovi acquisizioni e progettazione in vista della prossima stagione. Finita la stagione televisiva più importante, infatti, l’estate lascia spazio a format minori, esperimenti, programmi smaccatamente estivi e una caterva di repliche di trasmissioni, serie tv, fiction e film. All’interno degli studi, però, le emittenti pianificano il prossimo futuro, preparando sorprese per la stagione a venire che possano permettergli di consolidare il predominio in una data fascia oraria, o conquistarlo in un’altra.

Il primo vero colpo di questa fase di progettazione lo ha messo a segno Mediaset, strappando alla concorrenza un reality che è stato molto seguito e che ha il potenziale per diventare l’ennesimo format di successo per l’emittente berlusconiana. Ad annunciarlo poco fa è stato proprio Piersilvio Berlusconi generando un vero e proprio colpo di scena. Parlando de ‘La Talpa’, programma che come saprete nei giorni scorsi è stato acquisito dalla piattaforma di streaming Netflix (la compagnia americana ne ha acquisito i diritti internazionali), l’Ad di Mediaset ha dichiarato: “Come sapete il format è stato acquisito da Netflix, ma noi siamo stati più veloci…”. Il numero uno di Mediaset ha successivamente aggiunto che il reality andrà in onda per sei stagioni su Canale 5 e che con ogni probabilità verrà trasmesso la prossima primavera.

L’Isola dei Famosi verrà accotonata?

L’annuncio in questione è stato riportato sui social e quindi sul web grazie alla pagina Instagram ‘Davide Maggio‘ e apre scenari interessanti per tutta la programmazione di Canale 5. La primavera, infatti, è stata quest’anno la finestra di trasmissione de ‘L’Isola dei Famosi’, programma che ha deluso le aspettative dell’emittente e che probabilmente potrebbe essere accantonato in futuro. Che ‘La Talpa’ possa prendere il posto dell’Isola è una possibilità concreta, ma di certo non lo farà a partire dalla prossima stagione.

L’Edizione 2022 del reality condotto da Ilary Blasi, infatti, è stata già confermata e dunque andrà in onda almeno fino al prossimo anno. C’è da capire se si punterà allo spostamento del programma, magari nei primi mesi dell’anno per creare una continuità di reality che inizia con il ‘GF Vip‘ in autunno, prosegue con l’Isola in inverno e si conclude con La Talpa in primavera (più l’eventuale nuova edizione estiva di Temptation Island), o se invece l’altro reality verrà spostato magari su Italia Uno.

Cos’è La Talpa

La Talpa è un reality ideato in Italia che è andato in onda per la prima volta nel 2004 su Rai Due e che successivamente è migrato su Italia Uno con due edizioni trasmesse nel 2005 e 2009. Nonostante un buon risultato di share (tra il 18 ed il 20%), il format non ha convinto del tutto ed è stato messo da parte per 11 anni. L’acquisizione da parte di Netflix ha risvegliato l’interesse sul format che adesso appartiene per almeno 6 anni anche a Mediaset.

Il programma consiste in un reality con personaggi noti al pubblico che sono sospettati di sabotaggio delle operazioni del gruppo. Il gioco consiste nello scoprire chi è la talpa e sarà possibile attraverso due metodi: il voto del pubblico e le nomination del gruppo. I due sospettati che prenderanno più voti saranno sottoposti ad interrogatorio, quello che risponde a più domande correttamente verrà eliminato, mentre l’altro verrà recluso in attesa della prova d’appello.