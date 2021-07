mediaset,-grossi-problemi-dietro-alle-situazioni-marcuzzi-e-d’urso

L’addio di Alessia e la messa in secondo piano di Barbara a Mediaset trovano spiegazione direttamente da Pier Silvio Berlusconi: le sue parole.

Un drop impensabile fino a poco tempo fa ha caratterizzato Mediaset, con l’addio di Alessia Marcuzzi e dei limiti importanti imposti a Barbara D’Urso.

Casi Marcuzzi e D’Urso a Mediaset Foto screenshot

Si era parlato di diverse situazioni tali da portare a questo epilogo inatteso. Per quanto riguarda la prima, con l’azienda si è consumata una separazione dopo 25 anni di collaborazione.

Invece con la D’Urso c’è da fare i conti con una presenza che avverrà solamente di pomeriggio dal lunedì al venerdì, con “Pomeriggio 5”. Mentre “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” sono state cancellate.

Su queste due situazioni si è espresso direttamente Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente ed amministratore delegato di Mediaset. Nei confronti di entrambe il compagno di Silvia Toffanin ha espresso parole al miele.

Poi ecco arrivare le spiegazioni sul come mai siano avvenute queste situazioni. Pier Silvio Berlusconi comincia dallo strappo avvenuto con Alessia Marcuzzi.

Perché le cose con le due conduttrici sono cambiate

Lui la definisce “una grande conduttrice, bravissima in quello che fa”. E spiega come la scelta di lasciare Mediaset non dipenda dall’azienda ma da lei. Nonostante ciò, restano rispetto e stima. Ci sarebbe una problematica di incompatibilità, con contratti non più di rete a legati a progetti.

E lei un progetto adeguato non lo avrebbe trovato, dopo che i principali reality di Cologno Monzese risultano occupati e dopo avere detto no a “Scherzi a Parte” per la presenza di Enrico Papi, con il quale lei pare abbia avuto dei problemi.

Inoltre Berlusconi Jr. svela anche come non ci sia stato un accordo sullo stipendio. Mentre arriva una sonora bocciatura alla D’Urso, dal momento che lui ha definito “senza senso” l’intrattenimento offerto dai suoi vecchi programmi della domenica ormai non più presenti”.

La motivazione risiederebbe nella pandemia, che ha fatto disamorare gli italiani dal gossip in particolare. La verità è che quelli erano programmi fin troppo trash ed è giusto avere dato un colpo di spugna. Resta comunque la stima anche per la D’Urso e per quanto fatto in passato.