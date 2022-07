Mediaset in subbuglio, amore clandestino dietro le quinte di Mattino Cinque. Federica Panicucci furiosa, beccati così

Negli studi di Mattino Cinque e dietro le quinte bolle qualcosa in pentola. Negli ultimi giorni la notizia è andata virale. Il protagonista della vicenda è proprio un autore del programma. Questo fa sicuramente ancora più scalpore. La co-protagonista sarebbe invece un’ospite. The Pipol Gossip ha raccontato i retroscena della vicenda, aggiungendo dettagli anche piccanti. Vediamo di chi si tratta.

Un autore della nostra amata Federica Panicucci è ora al centro del gossip. Sembra sia nato un amore tra lui e una criminologa ospite in studio durante diverse puntate di Mattino Cinque. Ma cosa ne pensa la Panicucci di questo amore sbocciato? Stando alle indiscrezioni, la conduttrice non impazzisce all’idea di flirt all’interno del suo programma. È una donna molto professionale e non ama mischiare il lavoro con le questioni private. Preferisce quindi che storie del genere nascano fuori dal suo studio.

In effetti la carriera e la professionalità della Panicucci vanno ben oltre il perimetro di Mattino Cinque. La sua carriera parte infatti nel 1988, lavorando proprio per Mediaset e dividendosi tra Canale 5 e Italia 1. Molti la conoscono soprattutto per le sue edizioni del Festivalbar, ormai un cult. Spesso ci ha fatto compagnia anche durante i concerti di Natale o i programmi di Capodanno. Si è sempre distinta non solo come conduttrice televisiva ma anche come conduttrice radiofonica e showgirl. Proprio ultimamente è stata anche lei al centro del gossip rosa per la proposta di matrimonio arrivata da Marco Bacini.

Federica Panicucci non è d’accordo sulla nuova storia d’amore nata all’interno per programma perché la coppia sembrerebbe essere poco discreta e riservata. Pare infatti che siano soliti scambiarsi effusioni o battutine anche mentre si sta lavorando, pregiudicando quindi la professionalità e la buona uscita di Mattino Cinque. Insomma, la conduttrice preferisce che il suo team sia concentrato soprattutto sul lavoro, senza troppe distrazioni esterne.

Nuovi progetti sono in arrivo per la Panicucci. È da poco terminata la stagione televisiva di Mattino Cinque e la conduttrice è quindi in pausa estiva. Sicuramente sarà riconfermata alla guida del programma da settembre 2022 per una nuova stagione. Ma non è tutto: la vedremo anche al timone di Back to school, ormai noto programma di Italia 1 che è stato un successone anche nella stagione passata. Alla guida c'era Nicola Savino, che sarà appunto sostituito dalla Panicucci. Savino sarà, infatti, uno dei volti di TV8.

