Mediaset nel caos. Berlusconi ha deciso, Silvia Toffanin fuori da Verissimo, prende il posto della famosa collega. Le novità

Silvia Toffanin potrebbe perdere una puntata di Verissimo ma essere spostati ad altri programmi prendendo il posto di famose colleghe Mediaset. Vediamo cosa sta succedendo nelle reti di Piersilvio Berlusconi. Tra i programmi televisivi che stanno per chiudere i battenti per le ferie estive rientra anche Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Siamo, ormai, alle porte di giugno e tutti i palinsesti si stanno preparando già per la nuova stagione televisiva 22/23.

L’amata conduttrice e giornalista, compagna di Piersilvio Berlusconi, ha salutato il suo pubblico con tanto affetto augurando buona estate. Ma chi ci sarà al suo posto? E, soprattutto, tornerà a settembre al timone della conduzione? Scopriamo insieme. L’ultima puntata di Verissimo della stagione televisiva 21/22 è andata in onda sabato 28 maggio con tantissimi ospiti e con l’esclusiva del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Come sempre, è stata una puntata molto seguita che ha raggiunto altissimi picchi di ascolto e che si è conclusa con i saluti della Toffanin che ha ringraziato tutto il pubblico a casa e in studio per il caloroso affetto che le viene sempre dimostrato. Ha anche assicurato che a settembre tornerà a condurre il talk e ciò ha reso felicissimi i fan. Molto probabilmente però, Verissimo tornerà con una sola puntata settimanale come era all’origine. Questo per permettere alla Toffanin di spostarsi su altri programmi.

Silvia Toffanin ha sempre mostrato il suo lato più bello durante la conduzione di Verissimo. Si è rivelata molto empatica con i suoi ospiti, soprattutto con quelli che hanno raccontato storie abbastanza toccanti. Molto spesso è scoppiata in lacrime dimostrando tutto il suo lato umano e materno. Forse il segreto del suo successo si cela proprio dietro alla sua umiltà e bontà d’animo. Fortunatamente, nonostante la pausa estiva, il programma terrà compagnia gli italiani ancora per tutto il mese di giugno. Il sabato, infatti, andranno in onda le storie e le interviste più emozionanti e coinvolgenti dell’ultima edizione.

Per luglio e agosto, invece, non si sa ancora cosa andrà in onda al posto di Verissimo. Di certo, come di consueto, verranno riproposte fiction e serie tv vecchie che hanno emozionato e coinvolto il pubblico Mediaset. Per quanto riguarda Silvia, invece, il compagno Piersilvio vorrebbe lanciarla sempre più ed averla alla conduzione di più programmi televisivi. Berlusconi, però, non è l’unico.

Ricordiamo che anche Maria De Filippi le aveva proposto di condurre Temptation Island Vip e Amici Celebrities. La Toffanin, però, ha sempre preferito condurre solo il suo amato talk show per poter dedicare più tempo alla famiglia e ai suoi figli. Sono state davvero poche le sue recenti apparizione, quasi sempre fugaci, ad altri programmi, ovviamente targati Mediaset. Ma questo potrebbe ben presto cambiare. Infatti ora che i bambini sono cresciuti la Toffanin si sente più libera di accettare nuove sfide

Ricordiamo la sua breve conduzione a Striscia la notizia, l’ospitata al programma in prima serata di Michelle Hunziker e il ruolo di giudice per una sera ad Amici 2019. Seppur brevi, ha sempre dato modo della sua bravura e simpatia tanto che anche il pubblico vorrebbe vederla al timone della conduzione di altri programmi. Sarà l’anno giusto che Silvia accetti le ulteriori proposte? Lo scopriremo a breve con tutti i dettagli del nuovo palinsesto Mediaset. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Mediaset nel caos. Berlusconi ha deciso, Silvia Toffanin fuori da Verissimo, prende il posto della famosa collega. Le novità proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.