Mediaset nella Bufera, Fuori anche Federica Panicucci. L’indiscrezione choc. “C’è già la sostituta. Chi vogliono mettere al suo posto”

La presenza di Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi è sicuramente legata a un suo futuro come conduttrice Mediaset, infatti si dice che nel palinsesto autunnale già sia pronto un programma tutto per lei. Nata come volto Rai, dopo il reinserimento di Antonella Clerici come regina del mezzogiorno per la ex di Matteo Salvini non è rimasto molto nella televisione di Stato. In programma c’era Check Up, una trasmissione dedicata alla salute e alla medicina che prevedeva la sua presenza come padrona di casa, ma all’ultimo momento è stata annullata lasciandola a mani vuote.

Non è valso a nulla il successo ottenuto con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove ha gareggiato in coppia con il bel Raimondo Todaro. Elisa Isoardi non ha visto futuro in Rai e da quel momento in poi ha cambiato completamente strada, scegliendo di partecipare a L’Isola dei Famosi in cambio di uno show tutto suo su Mediaset. Un patto equo considerando che la sua presenza nel reality di Ilary Blasi dona lustro allo show, composto per lo più da personaggi sconosciuti o dimenticati dal pubblico. Per il momento la bella piemontese è impegnata in lotte tra fango e sabbia, ma cosa la aspetta al suo ritorno?

Sono varie le ipotesi che riguardano il destino di Elisa Isoardi in Mediaset. Si parla da molto tempo della possibilità di inserire Mattino Cinque Weekend, uno spin-off del format condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi che va in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì. La proposta è stata fatta ma non è andata mai in porto, forse con l’avvento della Isoardi potrebbe realizzarsi a partire da settembre. Ma c’è anche la voce che La Isoardi potrebbe prendere proprio il posto della Panicucci nella fascia mattutina di Canale 5. A quanto pare infatti Mediaset vuole fare grandi cambiamenti e lasciare a casa noto conduttrici per far spazio ad altre.

Il Fatto Quotidiano invece lancia un’altra notizia che vede la ex conduttrice di La Prova del Cuoco al timone della domenica di Canale 5. Uno scoop vero e proprio, dato che l’egemonia della giornata festiva è tutta nelle mani di Barbara D’Urso. Si dice però che la presentatrice partenopea non sia molto contenta della scelta di Mediaset di interrompere in anticipo il suo Live-Non è la D’Urso e starebbe pensando di tradire la rete e passare altrove. Non solo, il quotidiano aggiunge che Pierluigi Berlusconi vorrebbe dare un’altra linea alla sua domenica, meno trash, e cambiare completamente il format di Domenica Live, affidandolo ad un’altra donna, probabilmente proprio Elisa Isoardi. A Carmelita a quel punto rimarrebbe solo la conduzione di Pomeriggio 5.

Per il momento il palinsesto autunnale di Mediaset è ancora un mistero e si possono solo fare delle supposizioni, l'unica cosa che sembra certa è che Elisa Isoardi ricoprirà sicuramente un ruolo importante sulla rete. Nonostante questo, sembra che la naufraga non sia molto piaciuta al pubblico del reality di Ilary Blasi. Nel corso dell'ultima puntata infatti è stata eliminata in seguito a un televoto flash contro Andrea Cerioli, ex tentatore di Temptation Island che seppur arrivato da poco in Honduras l'ha battuta. Il percorso di Elisa continua però su Playa Esperanza, sperando che riesca a conquistare i suoi nuovi telespettatori.

