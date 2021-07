Mediaset, novità in arrivo: Pier Silvio Berlusconi ha deciso, cambia tutto

Pier Silvio Berlusconi potrebbe cambiare l’intrattenimento di Mediaset introducendo una novità davvero inaspettata: l’indiscrezione.

La recente edizione de “L’Isola dei Famosi” non ha avuto il successo sperato, così in casa Mediaset si starebbe cercando di correre ai ripari. Secondo quanto riportato da Dagospia, il reality show è stato confermato ma la situazione potrebbe cambiare.

Lo share non avrebbe convinto appieno, così si starebbero facendo alcune riflessioni. Non è escluso che Pier Silvio Berlusconi possa mettere in atto una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i programmi d’intrattenimento del Biscione.

Si starebbero facendo delle valutazioni sul programma condotto nell’ultima edizione da Ilary Blasi.

Mediaset, l’indiscrezione su “L’Isola dei Famosi”

Recentemente si è parlato della messa in onda su Canale 5 de “La Talpa” nella tarda primavera del 2022 a seguito della conclusione della prossima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dire sì al ritorno dell’adventure game il prossimo anno, come è stato confermato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Si vedrà di nuovo lo show che aveva tenuto compagnia ai telespettatori per tre edizioni nel corso dei primi anni Duemila.

Il format belga, condotto in Italia per la prima volta nel 2004 da Amanda Lear, andò in onda su Rai 2. Dalla seconda puntata subentrò Paola Perego che lo ha guidato anche nel corso delle seguenti due edizioni.

Queste ultime due edizioni, nel 2005 e nel 2008, venne trasmesso su Italia 1. Un programma che ebbe molto successo raggiungendo più di sei milioni di spettatori.

Un’ipotesi sarebbe quella di eliminare “L’Isola dei Famosi”, trasmissione che ha avuto come presentatrice nella sua prima edizione Simona Ventura.

A questo punto il tutto su Mediaset si potrebbe rivoluzionare con l’addio per quanto riguarda del programma di Ilary Blasi che potrebbe essere sostituito proprio da “La Talpa”.