mediaset,-palinsesti-ufficiali-autunno:-chi-entra,-chi-resta-e-chi-se-ne-va

Mediaset ha svelato le sue carte annunciando i palinsesti per l’autunno 2021. Tante conferme ma anche alcune esclusioni rumorosissime, vedi l’addio al Biscione di Alessia Marcuzzi e la scelta su Barbara d’Urso alla quale è stato levato ogni show domenicale.

Palinsesto-autunno Canale Cinque tra riconferme e novità

Confermatissimi Tu Sì Que Vales, con Maria De Filippi, il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini e All Together Now con Michelle Hunziker. Ci saranno poi due ritorni interessanti: Zelig con Claudio Bisio e Scherzi a parte con Enrico Papi. Tra le novità spicca Star in the Star con Ilary Blasi, una sorta di Tale e Quale Show dove si dovrà indovinare l’identità del vip di turno che si nasconde sotto un travestimento. Infine, per il prime time, prevista anche una serata evento per celebrare la carriera di Iva Zanicchi.

Nel preserale ritroveremo Caduta libera con Gerry Scotti e Striscia la Notizia con la solita girandola di conduzioni.

Capitolo fiction. La rete ammiraglia Mediaset sfoggia tre titoli di peso: Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno, Giustizia per tutti con Raoul Bova e Storia di una famiglia perbene con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno.

Per quel che riguarda la domenica pomeriggio Barbara d’Urso sarà sostituita da Silvia Toffanin e Anna Tatangelo.

Palinsesto-autunno Italia Uno tra riconferme e novità

Confermato Le Iene (senza Alessia Marcuzzi) Spazio poi allo show comico Honolulu e alla trasmissione Mistery Land con Alvin e Aurora Ramazzotti. Quindi ecco Ritorno a scuola con Nicola Savino.

Palinsesto-autunno Rete4 tra riconferme e novità

Rete 4 sarà ancora focalizzata sull’informazione con il talk Buoni o cattivi con Veronica Gentili e la conferma di Stasera Italia il sabato e la domenica nell’access prime time.

Confermati tutti i programmi e conduttori della rete: Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio, Mario Giordano con Fuori dal coro, Nicola Porro con Quarta Repubblica, Barbara Palombelli a Stasera Italia e Sportello di Forum, Giuseppe Brindisi con Zona Bianca e naturalmente Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi.

Programmi Mediaset che andranno in onda nel 2022

Altra novità importante di Canale 5, che andrà in onda nel 2022, è il ritorno del reality La Talpa. Confermati poi C’è Posta Per Te, Amici, Verissimo, Felicissima sera, Avanti un Altro pure di sera. Oltre alle fiction prima menzionate, nel proseguo della stagione televisiva troveranno spazio le serie tvTutta Colpa di Freud, Fosca Innocenti, Destini in Fiamme, L’Ora e Buongiorno Mamma 2